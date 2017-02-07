ВЧК Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при... #15







Отправлено: - 23:54 Цитата: Academic:

Хоть пара адекватных людей в Общественном совете нашлось - Сергей ЖАЛЫБИН и Валерий ВИШНИЧЕНКО!

Тут ты не прав! В.Вишниченко это прекрасный во всех отношения человек! А вот С.Жалыбин..это человек такой.. куда ветер туда и он.. завтра Ель Басы даст клич по временной прописке и этот человек с пеной у рта будет кричать и доказывать что так надо