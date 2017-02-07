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≡ "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при введении временной регистрации граждан" – Сергей Жалыбин		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"У нас применяют унтер-пришибеевские методы при введении временной регистрации граждан" – Сергей Жалыбин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27071
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественный совет Костанайсской области принял решение обратиться к правительству РК с просьбой о введении моратория на введение Закона «О временной регистрации» - до тех пор, пока законотворцы не выработают четких правил, которые не будут затрагивать законопослушных граждан.
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ВЧК
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 07.02.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Academic:
Хоть пара адекватных людей в Общественном совете нашлось - Сергей ЖАЛЫБИН и Валерий ВИШНИЧЕНКО!

Тут ты не прав! В.Вишниченко это прекрасный во всех отношения человек! А вот С.Жалыбин..это человек такой.. куда ветер туда и он.. завтра Ель Басы даст клич по временной прописке и этот человек с пеной у рта будет кричать и доказывать что так надо

Гость
"У нас применяют унтер-пришибеевские методы при введении временной регистрации граждан" – Сергей Жалыбин




Отправлено: 08.02.17 - 00:05
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