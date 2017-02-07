Цитата: 555:

это что же получается - мы оплачиваем пкск взносы, требуем обслуживания и отчетности а пкск всеми путями запрещает нам это делать?!!! Мол платите и не каркайте?! Так мало того, они еще нанимают адвоката за наш с вами счет для борьбы с нами?!!! Не плохо устроились!!!



Из-за отсутствия прозрачности административные расходы некоторых КСК доходят до 80%, а на содержание дома только 20%. Предлагается внести в Закон «О жилищных отношениях» поправки, которые позволят обязать вести раздельный учет средств на текущем счете КСК и сберегательном счете для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества. Запретить тратить средства на судебные расходы с жильцами по вопросам смены председателя КСК.

Предлагается обязать КСК расходовать собранные средства исключительно с согласия жильцов, законодательно закрепить обязанность КСК по использованию на административные нужды не более 50% от собранных средств. Кроме того, нужно ограничить срок полномочий председателей до трех лет, наделить КСК ответственностью за содержание и уборку прилегающей территории дома, в том числе за детскими и спортивными площадками, наделить Жилищную инспекцию полномочиями проверять расходование собираемых средств, а также доходы от аренды общего имущества.