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≡ В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27071
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Истец, выступавший от инициативной группы собственников квартир, требовал от ответчика исполнения обязанностей согласно Уставу ПКСК. Жильцы домов хотят знать, на что тратили их деньги, выплаченные за обслуживание с 2014-го по 2016 год.
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Лика
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:

Да не льстите себе , наслышаны о вашем доме из СМИ вашей мансарде хотели выгадать до сих пор не можете проблему разрешить и от ваших жителей которые обратно просились в пкск

Кипчак
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 22:43
Комментарий удален модератором.

555
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушайте, но все же грамотные люди. Зачем терпеть того председателя, который Вам не нравится. Переизберите, найдите опытного человека, который за приличную заработную плату будет действительно работать в Ваших интересах. А то жалуетесь друг другу, а делать ничего не делаете. Дайте объявление в газете, соберите жильцов. Надо будет, обойдите все квартиры. Закон это разрешает. Но вопрос раз и навсегда решите. В суде Вам тоже самое скажут. Не нравится председатель - переизбирайте.

Гроза Пкск
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лика:

Лика! А какая сумма для вас не копейки?

Навальный
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
посмотрите на сайте pksk kz дом, который вышел в ужасном состоянии из прежнего пкск и сам себя обслуживает на зависть всем!
КСП «Алтын-Уй» пр. Абая, 54

На зависть всем? А вы пообщайтесь с людьми которые сейчас проживают на 6 этаже этого дома! Там самый настоящий дурдом! Шестой этаж живёт своей жизнью... а нижние этажи своей жизнью.. Это ад на земле для жителей мансардного этажа создало руководство КСП "Алтын-Уй"! Она дала разрешение на застройку мансардного этажа.. наверное не за красивые глазки.. а за обещанную ей квартиру на этом шестом этаже .Но застройщик кинул её после строительства мансарды.. и тут начались судебные тяжбы... которые КСП "Алтын-Уй" с треском проиграла во всех судебных инстанциях и теперь жители ни в чём не повинного шестого этажа стали заложниками интересов руководства КСП "Алтын-Уй" Прошу редакцию газеты провести журналистское расследование по этому вопросу. Достоверную информацию можно получить в Жилищной Инспекции при городском акимате г.Костаная.

555
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
это что же получается - мы оплачиваем пкск взносы, требуем обслуживания и отчетности а пкск всеми путями запрещает нам это делать?!!! Мол платите и не каркайте?! Так мало того, они еще нанимают адвоката за наш с вами счет для борьбы с нами?!!! Не плохо устроились!!!

Из-за отсутствия прозрачности административные расходы некоторых КСК доходят до 80%, а на содержание дома только 20%. Предлагается внести в Закон «О жилищных отношениях» поправки, которые позволят обязать вести раздельный учет средств на текущем счете КСК и сберегательном счете для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества. Запретить тратить средства на судебные расходы с жильцами по вопросам смены председателя КСК.
Предлагается обязать КСК расходовать собранные средства исключительно с согласия жильцов, законодательно закрепить обязанность КСК по использованию на административные нужды не более 50% от собранных средств. Кроме того, нужно ограничить срок полномочий председателей до трех лет, наделить КСК ответственностью за содержание и уборку прилегающей территории дома, в том числе за детскими и спортивными площадками, наделить Жилищную инспекцию полномочиями проверять расходование собираемых средств, а также доходы от аренды общего имущества.

Навальный
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Запретить тратить средства на судебные расходы с жильцами по вопросам смены председателя КСК.

Всё должно работать в рамках законодательства РК. Не льстить себя надеждой.Или - человекобогом, возомнивший, что вы решает все на этом белом свете. Опуститесь на грешную землю!

555
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Навальный:
Всё должно работать в рамках законодательства РК. Не льстить себя надеждой.Или - человекобогом, возомнивший, что вы решает все на этом белом свете. Опуститесь на грешную землю!

Перестаньте фантазировать!!! Эти предложения внесли депутаты!!!В конечном итоге поправки будут приняты, потому что они направлены именно на повышение качества жизни всех граждан нашей страны.

Гость
В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной




Отправлено: 08.02.17 - 00:30
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной




Отправлено: 08.02.17 - 00:58
Комментарий проходит проверку.
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