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≡ "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при введении временной регистрации граждан" – Сергей Жалыбин		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"У нас применяют унтер-пришибеевские методы при введении временной регистрации граждан" – Сергей Жалыбин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27071
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественный совет Костанайсской области принял решение обратиться к правительству РК с просьбой о введении моратория на введение Закона «О временной регистрации» - до тех пор, пока законотворцы не выработают четких правил, которые не будут затрагивать законопослушных граждан.
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§ leoevgenij
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...
leoevgenij


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 26.05.14
Отправлено: 07.02.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ерлан СПАНОВ пояснил - это «капля в море».
Он как бы намекает)) Ну если это капля, , отмените её, скиньтесь там в правительстве по 1000 тенге да оплатите за народ. Почему ваши выдумки должен постоянно оплачивать народ? Вы придумываете, а нам платить! :-x
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§ Солнышко
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1013
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 07.02.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
leoevgenij:
Он как бы намекает))

Я думаю, что он имел ввиду, что госпошлина за регистрацию не сравнима по сумме с фактической стоимостью услуги по этой регистрации. То есть реальной суммой которую государство тратит на регистрацию граждан.
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Бывалые
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 07.02.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем угрожает законопослушным гражданам соблюдение закона?
Ничем.
А если не соблюдают то какие они законопослушные?Цитата:
пока законотворцы не выработают четких правил, которые не будут затрагивать законопослушных граждан.

* drakon
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9726
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

- У жителей Европы другие стимулы для регистрации, - сказал председатель общественного совета. – К примеру, житель Франции, приезжая в Бельгию, регистрируется, потому что в этом случае ему могут, например, компенсировать кражу фотоаппарата.

Какую - ересь, вы члены совета,только не несёте.И кто ему будет компенсировать кражу
фотика?Цитата:

Кайрат Дутпаев также отметил, что в связи с переименованием улиц Тарана и Герцена перерегистрироваться не нужно - названия улиц автоматически поменяются в базе.

Ну в базе то - поменяются,а в уд.личности?
Естесственно,что в Европе нужно 0 регистрироваться,если я из Штелле,перееду на
ПМЖ в Гамбург или Бремен. А если просто езжу по стране,зачем - регистрироваться то? :lol: :oops: :-o
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758
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 07.02.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да разве не ясно для чего эта лабуда.. уже25 лет не могут придумать как бороться с незаконной сдачей квартир.. ну это в их понимании незаконная. Народ выгребает как может. Как платить ипотеку?Только сдавать.. Вот нашелся способ одним кликом мыши - и все как на ладони. Хочешь штрафуй, хочешь заставляй регистрировать ИП..Чтобы делились с бюджетом пустым.

112
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 07.02.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
758:
могут придумать как бороться с незаконной сдачей квартир.

Ну для сдачи квартир уже давно свои законы, и не нужно было никакой регистрации.
Заплати налог в 2 процента, в том году 5, а теперь еще с того года и экологию с человека 300 тенге и все, проблем вообще не было..
Участковый если в городе план перехват, иногда вызывает тебя, ты ему ксерокопию квартиранта.
В КНБ тоже так же, но туда раз в пятилетку..

777
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 07.02.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю что нужно обращаться об отмене этого требования, руководство полиции как сказал Президент гора родила мышь, так будет правильние. Теперь будут защищать честь мундира, духа не хватает признать свои ошибки.

* drakon
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9726
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Участковый если в городе план перехват, иногда вызывает тебя, ты ему ксерокопию квартиранта.

Марик,а как ты ксерокопию квартиранта делаешь?...Цитата:
112:
В КНБ тоже так же, но туда раз в пятилетку..

И когда будет следущий раз? Не зря мне предлагал,
в твоей квартире - пожить... :lol:
Профайл

Academic
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 07.02.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть пара адекватных людей в Общественном совете нашлось - Сергей ЖАЛЫБИН и Валерий ВИШНИЧЕНКО!

758
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 07.02.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну для сдачи квартир уже давно свои законы, и не нужно было никакой регистрации.
Заплати налог в 2 процента, в том году 5, а теперь еще с того года и экологию с человека 300 тенге и все, проблем вообще не было..
Так мы о разных людях говорим..Те которые зарегистрированы как ИП, сколько их??5 процентов или 6.??

112
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 07.02.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ты ксерокопию квартиранта делаешь?...Цитата:
112:

Ну у меня ксерокс есть, три в одном.
Но одним я точно пользуюсь.

112
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 07.02.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
758:
которые зарегистрированы как ИП, сколько их??5 процентов или 6.?

Не, ну это же можно было и без регистрации повсеместной говорить, в Костанае по объявам полторы тысячи квартир, ну плюс еще пару тысяч тихушников, их что, трудно вычислить?

112
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 07.02.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

И когда будет следущий раз? Не зря мне предлагал

Ну так если ты не нарушитель закона, чего бояться?

555
Re: "У нас применяют унтер-пришибеевские методы при...




Отправлено: 07.02.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идея здравая в том, что человек должен быть зарегестрирован по месту проживания или временного проживания. Исполнение слабое! Но законопроект принят!!!Вносить изменения в него, можно будет лишь через полгода.
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