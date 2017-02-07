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- У жителей Европы другие стимулы для регистрации, - сказал председатель общественного совета. – К примеру, житель Франции, приезжая в Бельгию, регистрируется, потому что в этом случае ему могут, например, компенсировать кражу фотоаппарата.
Какую - ересь, вы члены совета,только не несёте.И кто ему будет компенсировать кражу
фотика?Цитата:
Кайрат Дутпаев также отметил, что в связи с переименованием улиц Тарана и Герцена перерегистрироваться не нужно - названия улиц автоматически поменяются в базе.
Ну в базе то - поменяются,а в уд.личности?
Естесственно,что в Европе нужно 0 регистрироваться,если я из Штелле,перееду на
ПМЖ в Гамбург или Бремен. А если просто езжу по стране,зачем - регистрироваться то?