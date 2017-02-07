Цитата: 112:

Вам бы лучше свое усердие проявить было к тому, кто действительно все тут порушил и разломал тот же кинотеатр..

Вцепились теперь в того, кто хоть что то начал делать..

-отчепитесь от Архимеда.... он казино и магазы хозяйственные не строит...курями не занимается....