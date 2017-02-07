/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о «монстре Аймаке», сворачивании программы ДКЗ-2020 и переименовании улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о «монстре Аймаке», сворачивании программы ДКЗ-2020 и переименовании улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27071
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итоговая встреча с населением акима Костаная Базыла ЖАКУПОВА прошла 6 февраля, в актовом зале городской школы детского творчества. В ней также приняли участие аким области Архимед МУХАМБЕТОВ, его заместители и руководители всех управлений.
Читать новость

§ Доктор СИЗО
Re: На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2363
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.02.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вам бы лучше свое усердие проявить было к тому, кто действительно все тут порушил и разломал тот же кинотеатр..
Вцепились теперь в того, кто хоть что то начал делать..

-отчепитесь от Архимеда.... он казино и магазы хозяйственные не строит...курями не занимается....
Профайл

аргентинец
Re: На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о...




Отправлено: 07.02.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
))))). Заносить можно только простые телефоны, на которых нет различных мессенджеров. Это было сделано, чтобы не допустить утечки информации. )))) О себе пекутся чтобы не дай бог запишут как "просят" оказать помощь в какой нибудь фонд или карман. )))) По гуглил, ни слова не нашел о том, что гражданам тоже запрещено, самодеятельность ихняя.

§ yeti91
Re: На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 07.02.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчитываються по бумагам за ремонт дороги так к примеру - в 2015 году отремонтирована улица Чехова в границах от улицы Дощанова-до Тарана,а в 2016 отремонтирована улица Чехова в границах от ул.Тарана до Дощанова.работа по бумагам громко прошла и деньги за одну улицу в карман. ;-)

[Исправлено: yeti91, 07.02.2017 - 17:12]
Профайл

Рулон Обоев
Re: На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о...




Отправлено: 07.02.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общак не забудьте пополнить!😨

Academik
Re: На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о...




Отправлено: 07.02.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Уважаемый аким, я давно живу в Костанае, пережила многих губернаторов, мэров и акимов, - обратилась к главе города Купей МАЛЬЧУБАЕВА". Она прям как Александр Сергеевич ПУШКИН: "Я видел трёх царей!!!"

глас народа
Re: На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о...




Отправлено: 07.02.17 - 21:17
Комментарий удален модератором.

* 07Litra
Re: На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8882
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 07.02.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Представитель строительной компании «Елена Д» спросил, что делать с двухгодичными объектами, который начали возводить в рамках республиканской программы Дорожная карта занятости-2020 (ДКЗ). - На 2017-й год по начатым объектам деньги не выделяют. Как достраивать эти объекты? Мы в полном неведении, - спросил он. - Программа ДКЗ-2020, хоть так и называется, но прекратила свое существование в начале 2017-го года, - ответил Мухамбетов.
а мне больше всего понравилась госпрограмма... начали... бросили... начали... бросили... а потом задаются вопросом отчего не водитца мраморное мясо и не несутца австралийские мериносы....
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: INFINITE, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 126
Пользователей: 4
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх