Вайпер . Re: Про сирену ДЧС #8







Отправлено: - 16:43 В одном из районов МО , глава ( они у нас продвинутые , на критику даже там реагируют ) так и отписал по этому поводу в соцсетях ; " убежищ , на территории района , всего одно , на дежурную смену , опасного предприятия " , так что делайте выводы применительно к РК их у Вас не более , чем у нас . Сирены эти бесполезное сотрясение воздуха .