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§ NG.kz
Про сирену ДЧС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27071
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что послушал сирену был возле мясокомбината звучала еле еле. Можно было этот звук принять за сигнал Камазов на Элеваторе. Знакомым звоню на КСК говорят вообще не слышали сирену.
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§ antonK
Re: Про сирену ДЧС
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 702
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 07.02.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большевичка. Мой телефон на беззвучном и то громче "кричит".
Ни кто ни чего не слышал.
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789
Re: Про сирену ДЧС




Отправлено: 07.02.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5й микрорайон - вообще ни намека, и в том году тоже не слышно было

денис
Re: Про сирену ДЧС




Отправлено: 07.02.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну,и смысл у ентой сирены? ,что делать-то? писаться начинать под себя?

димон
Re: Про сирену ДЧС




Отправлено: 07.02.17 - 14:13
Комментарий удален модератором.

135
Re: Про сирену ДЧС




Отправлено: 07.02.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
центр, район 2 школы, - тишина. Так, где она работала, если ее никто не слышал

Денис
Re: Про сирену ДЧС




Отправлено: 07.02.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
идет звон,да не знамо где он)в акиматах тренируются,там слышно в отчетах о проделанной работе.

§ Вася Картошкин
Re: Про сирену ДЧС
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 07.02.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
135:
Так, где она работала,

Ну вот здесь например.[video]https://www.youtube.com/watch?v=V_EFEUjD4Is[/video]
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Вайпер .
Re: Про сирену ДЧС




Отправлено: 07.02.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В одном из районов МО , глава ( они у нас продвинутые , на критику даже там реагируют ) так и отписал по этому поводу в соцсетях ; " убежищ , на территории района , всего одно , на дежурную смену , опасного предприятия " , так что делайте выводы применительно к РК их у Вас не более , чем у нас . :-o Сирены эти бесполезное сотрясение воздуха .

§ Timur Kazbekov
Re: Про сирену ДЧС
Timur Kazbekov


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 30.07.15
Отправлено: 07.02.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Район Камаз центра. Сирены не было
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КЖБИ
Re: Про сирену ДЧС




Отправлено: 07.02.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сирены в КЖБИ небыло спасибо за проверку но мы почему то хотим у себя в микрорайоне громкую сирену зачем не знаем, а вдруг пригодится. Нахаляву и уксус сладкий

§ Аноним
Re: Про сирену ДЧС
Аноним


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 23.03.11
Отправлено: 07.02.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:

Большевичка. Мой телефон на беззвучном и то громче "кричит".
Ни кто ни чего не слышал.

Тоже в том же районе, не слышал вообще, хотя раньше было слышно хорошо.
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