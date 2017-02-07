Цитата: глас народа:

они от жалости к тебе, сдачу и скидку не дают??

Как по собственному опыту знаю, начиная со свободных 90х, и скидку дают и сдачу..

Не дают сдачи любовницы, которых ты обучаешь в универе либо в другом училище.

Как раз таки на любоаницу уходит на порядок больше денег.

300 долларов я раньше только давал за год обучения, чтобы она была раз в пол года рядом..

Почему?

Потому что так было модно, да и проституток как то брезговал в основном..

Часто раньше пользуясь их услугами, вызывал, потом на ее лицо посмотришь, даешь денег и говоришь едь обратно..

Нравились только "свои" в доску.

Ну их то не брезгуешь.

Они сами находят клиентов и просто поражаешься их воображению, которое они делают в реальности ради хорошего клиента..