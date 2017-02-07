Цитата:

- У жителей Европы другие стимулы для регистрации, - сказал председатель общественного совета. – К примеру, житель Франции, приезжая в Бельгию, регистрируется, потому что в этом случае ему могут, например, компенсировать кражу фотоаппарата.

Какую - ересь, вы члены совета,только не несёте.И кто ему будет компенсировать кражу

фотика?Цитата:

Кайрат Дутпаев также отметил, что в связи с переименованием улиц Тарана и Герцена перерегистрироваться не нужно - названия улиц автоматически поменяются в базе.

Ну в базе то - поменяются,а в уд.личности?

Естесственно,что в Европе нужно 0 регистрироваться,если я из Штелле,перееду на

ПМЖ в Гамбург или Бремен. А если просто езжу по стране,зачем - регистрироваться то?