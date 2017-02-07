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≡ В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27071
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Истец, выступавший от инициативной группы собственников квартир, требовал от ответчика исполнения обязанностей согласно Уставу ПКСК. Жильцы домов хотят знать, на что тратили их деньги, выплаченные за обслуживание с 2014-го по 2016 год.
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Ленинец
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильным курсом двигается народ сам стал защищать свои интересы. Истец супер!

§ Солнышко
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1013
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 07.02.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:

Я думала об этом все знают тут. :-)
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Лика
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо просто сидеть и рассуждать многие из жильцов даже не знают что подъездное и уличное освещение оплачивает пкск из ваших же взносов

ВЧК
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лика:
Хорошо просто сидеть и рассуждать многие из жильцов даже не знают что подъездное и уличное освещение оплачивает пкск из ваших же взносов

И за эл.энергию используемую нашими домофонами и налоги в том числе. Кто думает что там наживаются, пусть выдвигает свою кандидатуру на пост председателя кооператива на отчётно-выборной конференции. Кто думает что деньги текут прямо рекой в карманы председателей прошу поработать председателем хотя бы по одному месяцу и узнать по чём фут лиха!

§ peshexod
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3093
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 07.02.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вторая часть иска - требование размещать все данные о расходах на сайте pksk.kz.

Не понятно, это же просто форум и не какая не официальная площадка или офсайт ПКСК.

В таком случае логично попросить вывесить основные показатели в самой канторе ПКСК или собрания посещайте, там они обязаны отчитываться.
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Пешеход
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то я не слышал, чтобы кто-то из председателей ПКСК, сложил досрочно сам с себя полномочия. Наоборот дерутся за печать, за документы, эти директора ПКСК после перевыборов. Если было бы так плохо в должности председателя, то не сидели бы 90 % председателей годами на этих местах. Как заходит вопрос за капитальный ремонт дома, крыши, так сразу эти ПКСК кричат, что откажемся от Вашего дома. Говорят берите сами кредит и сами потом платите(все жильцы), тогда будем "содержать" Ваш дом.

§ Солнышко
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1013
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 07.02.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
В таком случае логично попросить вывесить основные показатели в самой канторе ПКСК или собрания посещайте, там они обязаны отчитываться.

Да, но только вывесят они то, что считают нужным и безопасным для себя. Вот в чем проблема.
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§ peshexod
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3093
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 07.02.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Да, но только вывесят они то, что считают нужным и безопасным для себя. Вот в чем проблема.

Вдруг и самому интересно стало куда это они мои деньги пристраивают.
Неужтоворуют? :-o

Как то был уверен, что домоактивисты там всегда на чеку, ну у кого время есть ходить и вопросы задавать на собраниях.
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§ kbkz1980
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2117
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.02.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пешеход:
эти ПКСК кричат, что откажемся от Вашего дома. Говорят берите сами кредит и сами потом платите(все жильцы), тогда будем "содержать" Ваш дом

Знакомая фраза,интересно у нас много домов которые вышли из ПКСК и решают сами свои проблемы.
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555
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрите на сайте pksk kz дом, который вышел в ужасном состоянии из прежнего пкск и сам себя обслуживает на зависть всем!
КСП «Алтын-Уй» пр. Абая, 54

555
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это что же получается - мы оплачиваем пкск взносы, требуем обслуживания и отчетности а пкск всеми путями запрещает нам это делать?!!! Мол платите и не каркайте?! Так мало того, они еще нанимают адвоката за наш с вами счет для борьбы с нами?!!! Не плохо устроились!!!

оюд
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дом 6 подъездов, 5 этажей по 3 квартиры сумма в год 1 995 840, при этом окна в подъездах старые, космет. ремонт в подъезде был в 2008г., сколько помню всегда у нас был 1 председатель.

Гроза Пкск
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята надо сказать спасибо этим людям.Людям, которые отложив свои дела добиваются справедливости и уважение наших с вами прав!давайте не будем равнодушными, ведь это наши деньги и мы имеем право знать, куда их тратят, вступайте в борьбу за свои права, за наше законное право прозрачности наших денежных потоков.за наши права жить в чистых подъездах, где горит свет , где вовремя убирают мусор, где не гадят голуби,где есть детские площадки и где не падают сосульки нам на головы.ведь это все нами оплаченные услуги!!!!

Лика
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лика:
не вижу смысла с пкск судиться ведь все издержки за наши же взносы а наем аудиторской проверки это вообще абсурд вы хоть узнавали ее стоимость это более миллиона за год проверки, это какая сумма да лучше пустить
На нужды текущие пкск для ремонта наших домов коммуникаций , подъездов ведь с каждым годом наши дома стареют . Платим за пкск копейки а хотим кап ремонты .
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