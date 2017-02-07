









Отправлено: - 21:36 Ребята надо сказать спасибо этим людям.Людям, которые отложив свои дела добиваются справедливости и уважение наших с вами прав!давайте не будем равнодушными, ведь это наши деньги и мы имеем право знать, куда их тратят, вступайте в борьбу за свои права, за наше законное право прозрачности наших денежных потоков.за наши права жить в чистых подъездах, где горит свет , где вовремя убирают мусор, где не гадят голуби,где есть детские площадки и где не падают сосульки нам на головы.ведь это все нами оплаченные услуги!!!!