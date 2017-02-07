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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2111
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.02.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Валюша,гляжу вы закрываете честь и достоинство 112
:lol:
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2957
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.02.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
что это - Почти о Вечном?...

Ну типа, кого каким считать: худой- толстый;
Обзываться- красиво это или некрасиво;
Кто-то против кого-то дружит....
По ходу щас ещё темы вылезут )))
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* Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5170
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.02.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Валюша,гляжу вы закрываете честь и достоинство 112


Боже упаси, милая, я всего лишь за правду и справедливость!

Ведь если бешеная обезьяна загрызла твоего врага, это ещё не значит что она стала твоим другом!
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* Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5170
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.02.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
По ходу щас ещё темы вылезут )))


Да ну какие тут темы, всё же на уровне "они обзывали тебя жёлтым земляным червяком" )))
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2957
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.02.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Да ну какие тут темы

Ну подождем, ещё "не конец вечера" - самый разгар)))
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
язвлю,а ты ушами молча шлёпаешь и терпишь.
Был бы мужиком ,присёк бы на корню.

Господи..
Скажи как?
Ради уважения к оппоненту, вернее не лично к нему, а к обсуждению статей никогда не пресекаю споры, дискуссии, пусть и мелкие там угрызки.
Пусть он меня материт, но и я не отстану от него..
В пылу дискуссий, спора, это доставляет какое то наслаждение, ведь на маты по отношению к себе ты не обращаешь уже никакого внимания, это вторично, следствие..
Причина разница во мнении по тому или иному ряду вопросов..
Это главное.
Что пытаешься делать ты?
Ты превыше всего ставишь личное, тело там мое, еще что то, но не суть темы, идею, которую ты должна поместить в свой мозг и от нее отходить..
Тут действительно приходится молчать какое то время, ошарашенно думая, чего же от тебя хотят?
Потому что тут я не видел никакого продолжения..
А потому было неинтересно.
Помнишь я тебя спросил о продолжении, ну обозвала, дальше то что?
А дальше пустота..
Если в дискуссиях с Доцентом, мы полоскали друг у друга и всех родичей и все рода и даже более близких, матюкали и оскорбляли друг друга на примитивном уровне, то у нас и сейчас есть продолжение, которое длиться уже не менее 10ти лет!
Мы все те же, мы все так же..
Но дискуссия по теме, у нас первично..
Ты вот психолог, а простого математического или физического анализа принять и понять не можешь..
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