NG.kz В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:04 Истец, выступавший от инициативной группы собственников квартир, требовал от ответчика исполнения обязанностей согласно Уставу ПКСК. Жильцы домов хотят знать, на что тратили их деньги, выплаченные за обслуживание с 2014-го по 2016 год.

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