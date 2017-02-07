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≡ В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27070
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Истец, выступавший от инициативной группы собственников квартир, требовал от ответчика исполнения обязанностей согласно Уставу ПКСК. Жильцы домов хотят знать, на что тратили их деньги, выплаченные за обслуживание с 2014-го по 2016 год.
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Ленинец
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильным курсом двигается народ сам стал защищать свои интересы. Истец супер!

§ Солнышко
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1011
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 07.02.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:

Я думала об этом все знают тут. :-)
Профайл

Лика
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо просто сидеть и рассуждать многие из жильцов даже не знают что подъездное и уличное освещение оплачивает пкск из ваших же взносов
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