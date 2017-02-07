drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4621





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9721

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:25 Вот сегодня в 8.00 был на приёме у врача-



кардиолога.Посмотрел он,да и я заодно

моё сердце- на ультразвуке,потом

поездил - на велосипеде.

В общем назначил он мне встречу

на следующий год. 6 февраля.

Психологи,пора - смеяться...