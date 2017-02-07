112 Re: Флуд и оффтопик #12381







Отправлено: - 19:31 Цитата: kbkz1980:

язвлю,а ты ушами молча шлёпаешь и терпишь.

Был бы мужиком ,присёк бы на корню.

Господи..

Скажи как?

Ради уважения к оппоненту, вернее не лично к нему, а к обсуждению статей никогда не пресекаю споры, дискуссии, пусть и мелкие там угрызки.

Пусть он меня материт, но и я не отстану от него..

В пылу дискуссий, спора, это доставляет какое то наслаждение, ведь на маты по отношению к себе ты не обращаешь уже никакого внимания, это вторично, следствие..

Причина разница во мнении по тому или иному ряду вопросов..

Это главное.

Что пытаешься делать ты?

Ты превыше всего ставишь личное, тело там мое, еще что то, но не суть темы, идею, которую ты должна поместить в свой мозг и от нее отходить..

Тут действительно приходится молчать какое то время, ошарашенно думая, чего же от тебя хотят?

Потому что тут я не видел никакого продолжения..

А потому было неинтересно.

Помнишь я тебя спросил о продолжении, ну обозвала, дальше то что?

А дальше пустота..

Если в дискуссиях с Доцентом, мы полоскали друг у друга и всех родичей и все рода и даже более близких, матюкали и оскорбляли друг друга на примитивном уровне, то у нас и сейчас есть продолжение, которое длиться уже не менее 10ти лет!

Мы все те же, мы все так же..

Но дискуссия по теме, у нас первично..

Ты вот психолог, а простого математического или физического анализа принять и понять не можешь..