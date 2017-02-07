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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ alex60
Re: Флуд и оффтопик
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1427
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 07.02.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я тоже до ус..чки спорил и с Анкой и с дракошей и с алекс60.


в резюме от ражу обязательно. когда помирать буду.
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9721
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.17 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
как там УМНЫЕ ТИПА "стою думаю"
завидно да? я то тут, за бочек там или что.
а ты когда бабка не видит .. понимаю..

Лилли,Алекс кого там - за бочок то?
В рабочее время...
:lol: :oops:
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2111
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.02.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Она же в личке уже все выведала для уида, а вы что думали?


:lol: :lol: :lol:
Пипец у трепуна фантазия.
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
112 пошли старые сказки о главном

Что, удивляет меня это.
Еще скажи что это неправда и что уид без твоей помощи обошелся и перенес всю свою ответственность на администрацию сайта.
Потом правда ее перенесли опять почему то на модераторов..
Бывает, когда да, человек вымаливающий у тебя три дня личные данные, я же половинку тебе сперва дал, используют это против тебя..
Ты зачем у меня вторую то половинку просила?
Видела же что я нехотя первую дал, или тебе как психологу плевать на это, личные цели ведь важней?
И ровно на третий день прозрели глаза у уида..
Ладно, проехали..
Плети и дальше интриги, ищи новых деятелей, что доверятся тебе..
Это не красит любого человека просто по человечески..

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2111
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.02.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ладно, проехали..

Направление езды написала в личном сообщении.211.
Хотела здесь,но увы неположено
Счастливого похода.
:lol:
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
трепуна фантазия

Вот видишь.
Опять ты сдержать свои нервы не можешь, тебя так и несет, уже недельку..
И в каждом комментарии по отношению ко мне ты как не знаю кто, но точно уш не психолог стараешься тупо обозвать..
Пора бы в 45 и сдерживать себя учиться хоть как то?

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И то что случилось, а случилось это второй раз за всю историю форума, первый раз с кампашкой, пусть будет наглядным уроком для будущих поколений, что нельзя доверять никому свое что то личное, даже если просят.
И не забывать красивую американскую поговорку - Вы имеете право хранить молчание и все что вы о себе расскажете, обязательно будет использовано против вас..

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2111
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.02.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Бывает, когда да, человек вымаливающий у тебя три дня личные данные, я же половинку тебе сперва дал, используют это против тебя..
Ты зачем у меня вторую то половинку просила?
Видела же что я нехотя первую дал, или тебе как психологу плевать на это, личные цели ведь важней?
И ровно на третий день прозрели глаза у уида..

Ты народ в заблуждение не вводи
Скидывай сюда нашу переписку,даю добро
А то чёт засвистелся болтун
:lol:
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
будущих поколений, что

Поправлю, для будущих поколений данного форума..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
народ в заблуждение не вводи

Что не вводи?
Было бы что скидывать и главное за что..
Сама все прекрасно знаешь.
Дай спокойно попить кесушку чая с котлетами..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всякого рода кампании против меня частенько идут.
Ровно на столько, на сколько я этого сам позволяю.
Так что я привыкший к этому.
Но когда я говорю стоп - надо подумать, пробежать по инерции еще немного, и ... все таки остановиться..
Ты останавливаться то не желаешь..
А вдруг впереди обрыв?

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2957
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.02.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть поржала посидела пока чай пила - почитала беседы тутошние, пришла к выводу: день насыщенный на ветке был. Без политики, главное))) и говорили почти о вечном)))
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* Валентин
Re: Флуд и оффтопик
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5170
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.02.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Это я язвлю,а ты ушами молча шлёпаешь и терпишь.


Так ты не язвишь, ты просто хамишь. Причём безыскусно и довольно таки примитивно.
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9721
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
и говорили почти о вечном)))

О вечном,это в моём понятии -о ЛЮБВИ.
Но ни одного комента о любви не увидел.
Алиса а что это - Почти о Вечном?... :oops:
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати о будущих поколениях..
Интернет скоро себя изживет и протянет гораздо меньше книжек там или писания на скалах..
Газета будет находиться на грани реальности твоего разума.
Введенный код ДНК в саму программу НГ, в ее искусственный интелект, тов. ОК, думаю намного будет преподносить наиболее яркие черты в в 15Д формате..
Ее образ будет наряду с Денисовым прямо у тебя дома, на твоем диване, с которого они тебя любезно выпнут, и говорить какие то новости..
Не слушаешь - паварешкой по ушам..
А с тов. Денисовым вообще проблем нет, начнешь с ним спорить, огрызнется и скажет пургомет и выключит радиочастоты или как это будет называться..
Модераторы у входа в подсознание, споришь много с администрацией - Вы подлежите ликвидации..
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