112 Re: Флуд и оффтопик #12364







Отправлено: - 18:28 Цитата: kbkz1980:

112 пошли старые сказки о главном

Что, удивляет меня это.

Еще скажи что это неправда и что уид без твоей помощи обошелся и перенес всю свою ответственность на администрацию сайта.

Потом правда ее перенесли опять почему то на модераторов..

Бывает, когда да, человек вымаливающий у тебя три дня личные данные, я же половинку тебе сперва дал, используют это против тебя..

Ты зачем у меня вторую то половинку просила?

Видела же что я нехотя первую дал, или тебе как психологу плевать на это, личные цели ведь важней?

И ровно на третий день прозрели глаза у уида..

Ладно, проехали..

Плети и дальше интриги, ищи новых деятелей, что доверятся тебе..

Это не красит любого человека просто по человечески..