kbkz1980 Re: Флуд и оффтопик #12327





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2097

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:15 Цитата: 112:

Психологи не ведут себя как обкуренные малолетки..

Тем более в таком возрасте..



А вы знаете как должны себя вести психологи?

Вы к ним обращались?

А по какой проблеме?

И возраст свой я не скрываю 40 было в ноябре.

В отличии от вас,чуток меня постарше,а нудите шо пошти 50.