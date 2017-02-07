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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: День прозрения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27067
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде бы рядовой день 3 февраля вдруг стал знаменитым. Именно в этот день президент Казахстана устроил публичную порку министрам на расширенном заседании правительства, и эта экзекуция прошла в прямом эфире.
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§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: День прозрения
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5166
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.02.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Да будет так!


Царь-то у нас хороший и добрый, а вот бояре сволочи...
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алекс
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: День прозрения




Отправлено: 07.02.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно Аркаша. У нас просто застой сейчас, потом эдак лет через 5-10 кричать будут и обвинять всех, мол была пятая колона, но вот проглядели блин. Все показатели рост экономики на бумаге. Я не чувствую что вошли в 50 развитых стран, лучше жить не стал, это думаю показатель улучшение жизни. а мы в четверке индекса беднейших стран.

Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: День прозрения




Отправлено: 07.02.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не информация наконец то дошла а терпение наконец то кончилось.

112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: День прозрения




Отправлено: 07.02.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого, на тов. Денисова подействовало послание, инопланетяне постарались..
Ну я тоже за то, если хоть что то изменится, если изменимся мы и конкретно тов. Денисов..
Сможем ли?

Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: День прозрения




Отправлено: 07.02.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
включение туда истинных патриотов страны, а не приспособленцев.
Кого кого?
Денисова и Тихановского что ли?
Иванова туда не забудьте.

Денис
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: День прозрения




Отправлено: 07.02.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, заметил он,потому что не досчитался прибыли в свой карман, вот и распереживался за народ)

Маркс
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: День прозрения




Отправлено: 07.02.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Иванова туда не забудьте.

А Вы думаете, что от личности и ее роли уже ничего не зависит? Миллионы примеров в истории, когда смена руководства полностью меняла ситуацию с безнадежной на благополучную. Но нужно быть отчаянным пассионарием, чтобы не завязнуть в этом болоте и суметь выплыть, не растеряв по дороге революционный пыл в среде апатичных пофигистов.

§ Матвей Запупыркин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: День прозрения
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 07.02.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Царь-то у нас хороший и добрый, а вот бояре сволочи...

да ничего не меняется...чихвостит их часто, только результатов нет...потому как.."забили" они на царя...делают свои дела и все..а ему складно рапортуют..что все на 101% хорошо и замечательно
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* drakon
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: День прозрения
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9711
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Да, заметил он,потому что не досчитался прибыли в свой карман,

Денис,ты не прав
http://radikal.ru/video/yRjzd1LJShY Цитата:
Маркс:
Миллионы примеров в истории, когда смена руководства полностью меняла ситуацию с безнадежной на благополучную.

С Марксом - согласен.Первое,что вспомнил - Чили... 8-)

[Исправлено: drakon, 07.02.2017 - 16:20]
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