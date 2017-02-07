алекс Re: Аркадий ДЕНИСОВ: День прозрения #2







Отправлено: - 13:38 Правильно Аркаша. У нас просто застой сейчас, потом эдак лет через 5-10 кричать будут и обвинять всех, мол была пятая колона, но вот проглядели блин. Все показатели рост экономики на бумаге. Я не чувствую что вошли в 50 развитых стран, лучше жить не стал, это думаю показатель улучшение жизни. а мы в четверке индекса беднейших стран.