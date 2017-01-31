С Торгая Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин проиграл... #22







Отправлено: - 01:20 Может есть за что посадить акима Аскарбека, но точно не за мошеничество в отношении дома в каком то районе! Тем более он ее на себя оформил еще когда не являлся акимом а вроде нач.теринспекции если не ошибаюсь! А то что купила женщина в возрасте то вы сперва ознакомтесь с условиями программы "с дипломом в село". Ребята ну будьте людьми как можно жить рядом а потом только через 10 лет заявить права на дом. Ьакое было только в Аркалыке когда при разрухе сбежали в россию а потом когда восстановили вернулись и подло начали требовать назад свои квартиры. Просто суд осуществляет правосудие на основе только документов! Не путать с справедливостью!