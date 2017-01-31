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≡ Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин проиграл еще один суд костанайскому пенсионеру		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин проиграл еще один суд костанайскому пенсионеру
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27067
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История с квартирой Мухита Омарханова, которую Кенжегарин незаконно легализовал и продал свояченице, продолжается. 30 января Алтынсаринский районный суд признал договор купли-продажи недействительным.
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§ kbkz1980
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин проиграл...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.01.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
О! это оказывается потерпевшего фото!

Серуха,ну ежель тупанул-извинись,мы поймём простим.
А нет жеж ,начал корячась,шкнить в другом русле :lol:
Профайл

112
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин проиграл...




Отправлено: 31.01.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
ежель тупанул-извинись,мы поймём п

Было бы за что извиняться, за очередного Саке Маке?

§ Серый волк
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин проиграл...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8565
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 31.01.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Серуха,ну ежель тупанул-извинись,мы поймём простим.
А нет жеж ,начал корячась,шкнить в другом русле :lol:

А чё не все акиматские какашкометатели на форуме отметились?
Залы с отчётами наполняют задами?

:lol:
Я если ошибся, своё признаю. :lol:
А если прочитать шпигель статьи на стартовой странице, то скорее фото можно отнести к висящему в заголовке акиму.

Даже исправлять не буду.
А то вдруг кто из этих с глупыми никами не успеет! ;-)
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21
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин проиграл...




Отправлено: 31.01.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А чё не все акиматские какашкометатели на форуме отметились?


по себе судишь? соглашусь. гордись своим званием.

)))
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин проиграл...




Отправлено: 31.01.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А нет жеж ,начал корячась,шкнить в другом русле

что ж Вы так Марику спускаете даже не косяки, а залеты залетные, не просите извиниться, поправиться? Просите и обрящ..., а не "и метла-помело следовало за ним".

овдал
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин проиграл...




Отправлено: 01.02.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да писульки серого так же воспринимаются

С Торгая
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин проиграл...




Отправлено: 01.02.17 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну какие вы наивные черт подери. Вы сперва узнайте как земляки и жители Алтынсаринского района характеризуют этого Аскарбека и того же акима Алтынсаринского, который тоже с Торгая! Небо и земля. С другой стороны вы наивно думаете, что взрослый адекватный человек может так внаглую забрать дои? Просто я думаю что там был наш "торгайский вариань" а именно на словах все сделали а бумаги не оформили. Я так даже свой дом продал в поселке. Что теперь мне подло забрать свой дом через суд? Да там практический все сделки так проходят!

С Торгая
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин проиграл...




Отправлено: 01.02.17 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может есть за что посадить акима Аскарбека, но точно не за мошеничество в отношении дома в каком то районе! Тем более он ее на себя оформил еще когда не являлся акимом а вроде нач.теринспекции если не ошибаюсь! А то что купила женщина в возрасте то вы сперва ознакомтесь с условиями программы "с дипломом в село". Ребята ну будьте людьми как можно жить рядом а потом только через 10 лет заявить права на дом. Ьакое было только в Аркалыке когда при разрухе сбежали в россию а потом когда восстановили вернулись и подло начали требовать назад свои квартиры. Просто суд осуществляет правосудие на основе только документов! Не путать с справедливостью!

С Торгая
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин проиграл...




Отправлено: 01.02.17 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не оправдываю акима. Раз не оформил документы то это его семейные проблемы и убытки. Но не надо делать из него козла отпущения! Если по коррупции на него что то есть то звоните на телефоны длверия! Будьте всегда адекватны в первую очередь доужите с догическим мышлением

§ bgb
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин проиграл...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3291
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 01.02.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
))):
что ж Вы так Марику спускаете даже не косяки, а залеты залетные, не просите извиниться, поправиться? Просите и обрящ..., а не "и метла-помело следовало за ним".

потому как серый волк пишет всегда с претензией на истину.
а марик чаще шуткует, чтобы "завести" нас.
сначала меня тоже бесили его комменты, а потом я его понял и успокоился. если бы он не писал, то было бы скучно тут всем....
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с Осиповки
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин проиграл...




Отправлено: 01.02.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
че ты хочешь нам сказать? что ваш аким лизнул святого хуже нащего? так назвался груздь полезай в кузов

солнце
Re: Аким Джангельдинского района Аскарбек Кенжегарин проиграл...




Отправлено: 07.02.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
аким района ничего хорошего для своего района не сделал № от него что хорошего можно ждать. жил и живет для себя и для своих родственников
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