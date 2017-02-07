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≡ На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о «монстре Аймаке», сворачивании программы ДКЗ-2020 и переименовании улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о «монстре Аймаке», сворачивании программы ДКЗ-2020 и переименовании улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27067
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итоговая встреча с населением акима Костаная Базыла ЖАКУПОВА прошла 6 февраля, в актовом зале городской школы детского творчества. В ней также приняли участие аким области Архимед МУХАМБЕТОВ, его заместители и руководители всех управлений.
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§ Доктор СИЗО
Re: На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2363
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.02.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вам бы лучше свое усердие проявить было к тому, кто действительно все тут порушил и разломал тот же кинотеатр..
Вцепились теперь в того, кто хоть что то начал делать..

-отчепитесь от Архимеда.... он казино и магазы хозяйственные не строит...курями не занимается....
Профайл

аргентинец
Re: На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о...




Отправлено: 07.02.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
))))). Заносить можно только простые телефоны, на которых нет различных мессенджеров. Это было сделано, чтобы не допустить утечки информации. )))) О себе пекутся чтобы не дай бог запишут как "просят" оказать помощь в какой нибудь фонд или карман. )))) По гуглил, ни слова не нашел о том, что гражданам тоже запрещено, самодеятельность ихняя.
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