Цитата: amduscias:

Где делают этих учёных? Их делают в конце квартала? Чувствуются недовложения разумности. Впрочем, полагаю, что тётенька эта всё же не из новодельных учёных, а ещё из советских

а раньше еще проще было...стать ученым..не нужно было бешенные поголовья конины и баранины держать...и сейчас не секрет...что такие поголовья помогают достич. неведомых высот...хотя в голове у этаких"псевдоученых" просто опилки...как у Винни-Пуха