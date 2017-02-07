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≡ Омлет, макароны по-флотски и многое другое запретили в столовых школ и детских садов РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Омлет, макароны по-флотски и многое другое запретили в столовых школ и детских садов РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27067
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как оказалось, в перечень недопустимых продуктов попали: продукты домашнего приготовления, грибы, студни, чипсы, гамбургеры, газированные и безалкогольные энергетические напитки, острые соусы и кетчупы, жареные во фритюре изделия, яйца всмятку, ячницы-глазуньи, салаты, заправленные сметаной или майонезом.
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Татьяна
Re: Омлет, макароны по-флотски и многое другое запретили в...




Отправлено: 07.02.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот тоже подумала, а зачем макароны промывать водой? Тем более сырой из-под крана. Никто так не готовит. Они и без воды не слипаются, а ежели еще и масла в них капнуть, то вообще не слипнутся никогда. В детских садах и без того рацион скудный, теперь еще сузили список возможного в меню...мда.

§ kbkz1980
Re: Омлет, макароны по-флотски и многое другое запретили в...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.02.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А к чему это в этой теме?

При том ,что как по мне,так омлет и макароны по флоцки это вполне здоровая еда.Если учесть что первое пропекается полностью (равномерно)в духовом шкафу, а макароны из твёрдых сортов вообще не стоит промывать.
А вы я вижу голосуете за фастфуд.
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§ Victor Yang
Re: Омлет, макароны по-флотски и многое другое запретили в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7761
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.02.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, почему СМИ переполошились только сейчас? Этот запрет был еще в 2005 (а, может, и еще раньше - но ранних документов не нашел):
https://tengrinews.kz/zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/zdravoohranenie/id-V050003632_/
Только вместо понятия "макароны по-флотски" использовалось понятие "макароны с мясным фаршем"

[Исправлено: Victor Yang, 07.02.2017 - 14:38]
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* yudjin
Re: Омлет, макароны по-флотски и многое другое запретили в...
yudjin


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Сообщений: 4395
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.02.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Если за три дня не вылез

за 2...на третий уже дома.
А например так называемая желтушка у новорожденных проявляется после 3-х дней....и не факт что она всегда физиологическая и без осложнений.
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§ Матвей Запупыркин
Re: Омлет, макароны по-флотски и многое другое запретили в...
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 07.02.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Где делают этих учёных? Их делают в конце квартала? Чувствуются недовложения разумности. Впрочем, полагаю, что тётенька эта всё же не из новодельных учёных, а ещё из советских

а раньше еще проще было...стать ученым..не нужно было бешенные поголовья конины и баранины держать...и сейчас не секрет...что такие поголовья помогают достич. неведомых высот...хотя в голове у этаких"псевдоученых" просто опилки...как у Винни-Пуха 8-)
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§ amduscias
Re: Омлет, макароны по-флотски и многое другое запретили в...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5998
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 07.02.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вы случайно не в детском саду или школе работаете?

Боже упаси! Но современные макароны и впрямь промывать не надо. Так же, как и вилки с ложками совать в песок после мытья. А ведь наши предки так делали. :-)
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§ amduscias
Re: Омлет, макароны по-флотски и многое другое запретили в...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5998
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 07.02.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Сырую?
Не кипяченую?

А вы посмотрите, как живут в селах. Это во-первых. Во-вторых, если она там все равно кипяченая, то как она может засеять бактериями все макароны? Вижу, с логикой у Вас не очень...
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Гость
Омлет, макароны по-флотски и многое другое запретили в столовых школ и детских садов РК




Отправлено: 07.02.17 - 16:15
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