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Куратор темы: nurgeldy
§ 113
Re: Флуд и оффтопик
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 325
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 07.02.17 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Та нее,енто же мужской,

Ничего себе. У мужика -6 размер.
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§ 113
Re: Флуд и оффтопик
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 325
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 07.02.17 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиля. Это не твой Барсик?
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аноним
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 09:10
Комментарий удален модератором.

хм
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 09:15
Комментарий удален модератором.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 13:19
Комментарий удален модератором.

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2363
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.02.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Лиля. Это не твой Барсик?

-Барсик, это случайно не твоя хозяйка?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.02.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:

Меня ,как психолога,один нюанс заинтересовал,какую информацию вы хотели донести этой картинкой?
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112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:

Да уш..
Вот ведь жизнь к чему иногда сводится..

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро день влюбленных..

23
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:

у меня 8 пойдет.

112
Re: Флуд и оффтопик




Отправлено: 07.02.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Меня ,как психолога,

Психологи не ведут себя как обкуренные малолетки..
Тем более в таком возрасте..

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.02.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Психологи не ведут себя как обкуренные малолетки..
Тем более в таком возрасте..

А вы знаете как должны себя вести психологи?
Вы к ним обращались?
А по какой проблеме?
И возраст свой я не скрываю 40 было в ноябре.
В отличии от вас,чуток меня постарше,а нудите шо пошти 50.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 2)




Отправлено: 07.02.17 - 16:22
Комментарий проходит проверку.
Ответить Новый топик
Страница 822 из 822«1...820821822
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