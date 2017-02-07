FOMA Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство... #7







Отправлено: - 15:53 Полностью согласен! Это бесполезная отдача денег ежемесячно уже всех достала. Но все молчат а ПКСК прикрываются статьей из ГК "О коллективном участии". Простой расчет: дом 3 подъезда по 20 квартир = 180 кв. Платим ежемесячно 1636 т. - 38.5 за м2 (может кто то и больше) ПОЛУЧАЕМ: 180(кв)*1636(тнг)*12(мес)=3 533 760 и это оплата 1 дома за год. ПКСК "Арман". А домов сколько? У нас ничего не происходит. Подъездное остекление старое (из битых кусочков), постоянные порывы в подвале и бесконечные ремонты. Ремонт в подъезде положен 1 раз за 5 лет (так говорят в ПКСК). Да и то тяп-ляп. Это еще одна мафия, только - тихая! Тихушники.