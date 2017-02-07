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§ NG.kz
В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27067
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Истец, выступавший от инициативной группы собственников квартир, требовал от ответчика исполнения обязанностей согласно Уставу ПКСК. Жильцы домов хотят знать, на что тратили их деньги, выплаченные за обслуживание с 2014-го по 2016 год.
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§ kbkz1980
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.02.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем ПКСК пора размещать данные о расходах на сайте.
А то их мандраж мысли всякие навивает.
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§ 74
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3714
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 07.02.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
первая ласточка...
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Кобра
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Написала расписку, что предоставит документы 15 февраля с 9-00 до 17-00 часов. А пока есть время все переписать как надо. :-) Сайлау молодец, своего добьется.

Баха
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот молодцы.. искренне рад за таких деятельных людей... щас все председатели ПКСК подожмут хвосты рыльце то у всех в пушку... не просто так она скрывает расходы... Молодцы еще раз !!!

§ 74
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3714
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 07.02.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайлау АСЫЛБАЕВ и ЕЛЕНА ГЕРДТ, напишите тут инструкцию (или в народных новостях..)
А то тут есть вопросы к "Арман", "Романтик" "Данко"... может кто еще подкинет вопросы к другим ПКСК.
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Кобра
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сайлау АСЫЛБАЕВ и ЕЛЕНА ГЕРДТ, напишите тут инструкцию (или в народных новостях..) А то тут есть вопросы к "Арман", "Романтик" "Данко"... может кто еще подкинет вопросы к другим ПКСК.

Заходите на сайт pksk.kz, там вам на все вопросы ответят. У газеты все-таки другая функция. А вопросов к ПКСК у жителей очень много.

FOMA
Re: В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство...




Отправлено: 07.02.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью согласен! Это бесполезная отдача денег ежемесячно уже всех достала. Но все молчат а ПКСК прикрываются статьей из ГК "О коллективном участии". Простой расчет: дом 3 подъезда по 20 квартир = 180 кв. Платим ежемесячно 1636 т. - 38.5 за м2 (может кто то и больше) ПОЛУЧАЕМ: 180(кв)*1636(тнг)*12(мес)=3 533 760 и это оплата 1 дома за год. ПКСК "Арман". А домов сколько? У нас ничего не происходит. Подъездное остекление старое (из битых кусочков), постоянные порывы в подвале и бесконечные ремонты. Ремонт в подъезде положен 1 раз за 5 лет (так говорят в ПКСК). Да и то тяп-ляп. Это еще одна мафия, только - тихая! Тихушники.

Гость
В Костанае собственник квартиры подал в суд на руководство ПКСК с требованием сделать работу кооператива прозрачной




Отправлено: 07.02.17 - 16:16
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