NG.kz Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек предлагает разработать природоохранная прокуратура в Костанае



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:45 Правила содержания и выгула собак и кошек, отлова и уничтожения бродячих животных были разработаны управлением ветеринарии 20 мая 2015 года. Как считают в прокуратуре, статистика укусов животными людей говорит об их неэффективности.

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