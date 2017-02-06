/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек предлагает разработать природоохранная прокуратура в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек предлагает разработать природоохранная прокуратура в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27063
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правила содержания и выгула собак и кошек, отлова и уничтожения бродячих животных были разработаны управлением ветеринарии 20 мая 2015 года. Как считают в прокуратуре, статистика укусов животными людей говорит об их неэффективности.
Читать новость

* kbkz1980
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2091
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.02.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-вам не надоел многолетний домашний зоопарк?..

Дохтер,условия проживания у моего кота думаю лучше чем у вас,так что завидуйте молча
:lol:
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: kbkz1980, Vasiliy

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 173
Пользователей: 4
Всего: 177

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх