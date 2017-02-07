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≡ На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о «монстре Аймаке», сворачивании программы ДКЗ-2020 и переименовании улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о «монстре Аймаке», сворачивании программы ДКЗ-2020 и переименовании улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27063
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итоговая встреча с населением акима Костаная Базыла ЖАКУПОВА прошла 6 февраля, в актовом зале городской школы детского творчества. В ней также приняли участие аким области Архимед МУХАМБЕТОВ, его заместители и руководители всех управлений.
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димон
Re: На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о...




Отправлено: 07.02.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Концепция ливневой канализации! Гы

* лимон
На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о «монстре Аймаке», сворачивании программы ДКЗ-2020 и переименовании улиц
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.02.17 - 12:39
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Гость
На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о «монстре Аймаке», сворачивании программы ДКЗ-2020 и переименовании улиц




Отправлено: 07.02.17 - 12:40
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* dandiv
Re: На итоговой встрече с населением акима Костаная спрашивали о...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 296
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 07.02.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аким Костаная также поднял представителя АО «КазТрансГаз Аймак», но тот ничего конкретного не сообщил, а только пригласил желающих разобраться в офис предприятия на ул. Алтынсарина.

:lol:
А что толку то идти к ним в офис простым людям? Вежливо пошлют домой и все...
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