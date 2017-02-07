Цитата: Аким Костаная также поднял представителя АО «КазТрансГаз Аймак», но тот ничего конкретного не сообщил, а только пригласил желающих разобраться в офис предприятия на ул. Алтынсарина.



А что толку то идти к ним в офис простым людям? Вежливо пошлют домой и все...