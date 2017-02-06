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≡ Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек предлагает разработать природоохранная прокуратура в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек предлагает разработать природоохранная прокуратура в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27063
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правила содержания и выгула собак и кошек, отлова и уничтожения бродячих животных были разработаны управлением ветеринарии 20 мая 2015 года. Как считают в прокуратуре, статистика укусов животными людей говорит об их неэффективности.
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Читатель 1
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...




Отправлено: 06.02.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До бизнеса приютов и ритуальных услуг (для животных) у нас ещё бизнесмены не доросли (про госников вообще молчу). Хлеб-то печь не умеют,..... о чём ещё говорить

§ drakon
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9710
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Сразу видно,никогда не хоронил домашнего любимца.
Поехала на дачу,пролезла по сугробам,землю ломиком .

Лилли,что с Барсиком?... 8-)
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* kbkz1980
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2091
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.02.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лилли,что с Барсиком?




Тьфу-тьфу Он маленькый ещё для похорон 11 лет
Мамам его 18 прожила.
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Lex
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...




Отправлено: 06.02.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начинать надо с малого, хотя бы с территорий для выгула. Тут и убежавших будет меньше и бродячих поуменьшится.

§ drakon
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9710
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тьфу-тьфу Он маленькый ещё для похорон 11 лет

Ну Слава Богу,жив. А то я -запереживался... :oops:
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Гость
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...




Отправлено: 06.02.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обязали бы ещё убирать за своими собаками,ужас какой то на улице- минное поле
:-x

Гостья
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...




Отправлено: 06.02.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крематорий в городе есть.. кошка умерла в декабре... 1500 тенге обошлось кремирование..

Читатель 1
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...




Отправлено: 06.02.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да после местных минное поле похлеще будет ( особенно тбц плевки и вич шприцы), так что пусть лучше собачки срут

ВЧК
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...




Отправлено: 06.02.17 - 21:42
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...




Отправлено: 06.02.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
так что пусть лучше собачки срут

С таким девизом погрязнем и в гомне собачем и шприцах.

Кобра
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...




Отправлено: 06.02.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Крематорий в городе есть.. кошка умерла в декабре... 1500 тенге обошлось кремирование[/quote
Это где? На Победы возле центрального рынка, где с советских времен ветеринарка была? Можно просто принести или звонить надо договариваться?

§ zhamit
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...
zhamit


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 06.12.12
Отправлено: 07.02.17 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я на своего хаски цепляю ошейник с табличкой со своими контактными данными на случай если потеряется. Конечно это не гарантия того что попадется честный человек и позвонит хозяину а не перепродаст. Но тем не менее по ней видно что не бродячая
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ss
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...




Отправлено: 07.02.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я только за! что бы собак выводили по дальше от домов! вообще не люблю людей с собаками воняют! как дома можно держать фу фу !

§ bgb
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3291
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 07.02.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мест выгула питомцев у нас нет по причине "точечной застройки"...
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§ Доктор СИЗО
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2360
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.02.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тьфу-тьфу Он маленькый ещё для похорон 11 лет
Мамам его 18 прожила.

-вам не надоел многолетний домашний зоопарк?......да и соседи небось косятся....
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