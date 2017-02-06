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§ NG.kz
Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины рекомендовал Совет по этике Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет по этике Агентства РК по вопросам государственной службы и противодействия коррупции по Костанайской области рассмотрел дисциплинарное дело акима Калининского сельского округа Тарановского района Марата ШОНГАЛОВА.
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Денис
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 07.02.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Валентину, очень посмешили.ню, насчет транспорта и обчморенности это загнули. Я так считаю,пока оне не сделают административную работу по благоустройству оне могут только и мечтать о бонусах, использовании служебного транспорта в личных целях, устраивание банкетов,праздников за бюджетный счет. я даже закрою глаза на эти шалости.но дело в том,что если оне будут все денюжки тратить на общественные нужды ,то и воровать ничего не остается, так не интересно трудиться)ну, например, Арман Бекенов.ныне зам. акима по архитектуре куст.обл. отписался через 2 года,что закрыл крышкой колодец.все бы хорошо,если бы крышка была от унитаза. и как к таким чмошникам относиться?

Денис
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 07.02.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот, еще повод для нападок для акимчиков. в г.рудном систематически авто госслужащих нарушают ПДД прямо перед акиматом.Они даже не понимают как они не уважительно относятся к кодексу чести госслужащего и как позорят перед населением. А полицейские боятся к ним обращаться. как к этим шкодливым гадам обращаться еще после их поступков?
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