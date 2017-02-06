Денис Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины... #15







Отправлено: - 12:10 Валентину, очень посмешили.ню, насчет транспорта и обчморенности это загнули. Я так считаю,пока оне не сделают административную работу по благоустройству оне могут только и мечтать о бонусах, использовании служебного транспорта в личных целях, устраивание банкетов,праздников за бюджетный счет. я даже закрою глаза на эти шалости.но дело в том,что если оне будут все денюжки тратить на общественные нужды ,то и воровать ничего не остается, так не интересно трудиться)ну, например, Арман Бекенов.ныне зам. акима по архитектуре куст.обл. отписался через 2 года,что закрыл крышкой колодец.все бы хорошо,если бы крышка была от унитаза. и как к таким чмошникам относиться?