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≡ Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины рекомендовал Совет по этике Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины рекомендовал Совет по этике Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27063
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет по этике Агентства РК по вопросам государственной службы и противодействия коррупции по Костанайской области рассмотрел дисциплинарное дело акима Калининского сельского округа Тарановского района Марата ШОНГАЛОВА.
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ВЧК
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 06.02.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему уже началась охота за ведьмами.

Читатель 1
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 06.02.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пытался стырить 5371 тн и это - "охота за ведьмами"?

* сайлау курманов
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1641
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.02.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а чем вообще занимаются эти маленькие акимчики , кстати в кокшетау при святом ,когда он еще первый раз был там губернатором , в каждом микрорайоне были акимчики , как то прислал ко мне местный начальник толпу голодранцев в кафе которую я недавно арендовал с тем что бы я за счет заведения накормил и еще продуктов пакет положил , я прогнал их обратно тому кто их послал...
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аргентинец
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 06.02.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тю-ю, товарищ на днях рассказывал, говорит не может никак застать акимчика в кабинете, тот там появлется утром и в пол десятого тупо сваливает домой и все, рабочий день на этом закончился, по фигу ему. Говорит принес специалистам акимата веник, сказал им, вы хоть этим веником паутину в кабинете смахивайте иногда.

Вайпер .
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 06.02.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие , такие " семейные обстоятельства" ? " А если б он вёз патроны ? " :lol:

Рихард
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 06.02.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уверен на все 100, что он в этим грешил неоднократно и в поездках использовал служебный транспорт. вот к бабке ходить не надо...

Житель
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 07.02.17 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие акимчики что бы как то провести время и распорядится своей зарплатой играют в азартные игры,там же можно найти их служебные авто,о каких кабинетах Вы говорите,что им там делать?А сколько их живёт в округах?Единицы,почему ни кто не разбирается с ними?Толку нет от них,попрошайки,процентов 60 сельских акимов надо проверить у психиатра.Это не смешно,население видит что у них акимы того и обсуждают это но только аким района доволен работой попрошаек и бездельников.

Денис
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 07.02.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши люди боятся осознать,что этих акимчиков и всю администрацию кормят они с своих налоговых отчислений.т.е. акимчики длолжны служить нам гражданам и сами граждане должны быть не пассивными. Вы,например,когда рабочие в вашей квартире делают ремонт также безучастны? чуть,где отклонились ваши служащие от поставленных им задач, сразу сдавайте,сливайте видео в инет. Пусть чуют , что они на коротком поводке.это образное высказывание про поводок)

§ Алиса
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2954
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.02.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно было бы знать как долго "страдал" и "краснел" Марат Шонгалов после "махания пальчиком". Наверное, до сих пор не может в себя прийти...))))Цитата:
Денис:
Пусть чуют , что они на коротком поводке.это образное высказывание про поводок)

Денис, вы о чем, какие "поводки"... Щас "затихариться на время, по первое число даст тому кто его "сдал" и все по кругу пойдет....
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денис
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 07.02.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, мне не даст по первое. я их всех сдаю,сливаю видео и ничего оне мне не сделают. только отвезут случайные бандиты на берег Тобола._))я не про служащих говорю.а про граждан,которые безучастно наблюдают за бесчинствами своего обслуживающего персонала.

§ Валентин
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5165
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.02.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Пусть чуют , что они на коротком поводке.это образное высказывание про поводок)


Воистину!
Не могу не процитировать!

Цитата:
Во первых, чиновник должен ходить только пешком. К автомобилю, и даже общественному транспорту, ему приближаться нельзя.
Во вторых, чиновник должен обязательно ходить зачморенным, в рваном клифте, жить в сарае. И всегде везде каятся, что он [censored]. И во всех газетах про него должны писать, что он [censored].
Потому что любое положительное упоминание про чиновника в СМИ, любая похвала этому [censored] - это однозначно проплаченный на народные деньги ПЕАР НурОтана!
Каждый налогоплательщик, да вообще любой, включая самого задрипаного бомжа, должен иметь право подойти, дать чиновнику в рыло, зарядить подсрачник, и напомнить, что именно он, налогоплательщик, платит этому ему зарплату.
По большим храмовым празникам горожане могут сделать доброе дело - подкормить чиновника обьедками. Ну и профилактически отпинать - чтоб не забывал, чей он СЛУГА.
Чиновник автоматически лишается всех гражданских прав. В любом, даже мало-мальском происшествии, виноват всегда чиновник. Можно даже изначально виноватить их, ставить клеймо на лбу и клеить на клифт бубновый туз. Если чиновник пытается вякать против того, что он виноват - это однозначно давление на народный суд и подкуп следствия. В таком случае чиновник подлежит немедленному суду Линча.
Лечиться чиновник имеет право только в самой зачуханной сельской больнице, потому как именно он своровал деньги на ее оборудование и зарплату врачам.
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Конак
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 07.02.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100% ведут себя так местные акимчики у которых в районных акиматах брат,сват и т.д, если бы их выбирал напрямую народ, тогда и песня была бы другая. Жаль конечно, но на селе есть люди, которые имеют авторитет и уважение, не равнодушные, которые могли бы возглавить село.

Маркс
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 07.02.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Во первых, чиновник должен ходить только пешком.

Хотя бы иногда, чтобы знать проблемы пешеходов.Цитата:
Валентин:
Во вторых, чиновник должен обязательно ходить зачморенным, в рваном клифте, жить в сарае.

Но и не ходить в часах стоимостью всех дорог Костаная и не жить во дворце, стоимость которого превышает сумму зарплат чиновника за несколько жизней.
Цитата:
Валентин:
И во всех газетах про него должны писать, что он [censored].

О положительных качествах ему постоянно твердят подчиненные, а вот критику почерпнуть он сможет только со стороны.
Цитата:
Валентин:
Каждый налогоплательщик ... должен ... напомнить, что именно он, налогоплательщик, платит этому ему зарплату.

Если бы еще размер зарплаты чиновника зависел от налогоплательщика, тогда и напоминать было не нужно.Цитата:
Валентин:
Лечиться чиновник имеет право только в самой зачуханной сельской больнице, потому как именно он своровал деньги на ее оборудование и зарплату врачам.

С этим не поспоришь.

* лимон
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.02.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
т.е. он отсутствовал практически весь рабочий день без уважительной причины и ему просто выговор? простому работнику как минимум увольнение по статье грозило бы :-x
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