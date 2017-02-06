Цитата: Денис:

Пусть чуют , что они на коротком поводке.это образное высказывание про поводок)



Воистину!

Не могу не процитировать!



Цитата: Во первых, чиновник должен ходить только пешком. К автомобилю, и даже общественному транспорту, ему приближаться нельзя.

Во вторых, чиновник должен обязательно ходить зачморенным, в рваном клифте, жить в сарае. И всегде везде каятся, что он [censored]. И во всех газетах про него должны писать, что он [censored].

Потому что любое положительное упоминание про чиновника в СМИ, любая похвала этому [censored] - это однозначно проплаченный на народные деньги ПЕАР НурОтана!

Каждый налогоплательщик, да вообще любой, включая самого задрипаного бомжа, должен иметь право подойти, дать чиновнику в рыло, зарядить подсрачник, и напомнить, что именно он, налогоплательщик, платит этому ему зарплату.

По большим храмовым празникам горожане могут сделать доброе дело - подкормить чиновника обьедками. Ну и профилактически отпинать - чтоб не забывал, чей он СЛУГА.

Чиновник автоматически лишается всех гражданских прав. В любом, даже мало-мальском происшествии, виноват всегда чиновник. Можно даже изначально виноватить их, ставить клеймо на лбу и клеить на клифт бубновый туз. Если чиновник пытается вякать против того, что он виноват - это однозначно давление на народный суд и подкуп следствия. В таком случае чиновник подлежит немедленному суду Линча.

Лечиться чиновник имеет право только в самой зачуханной сельской больнице, потому как именно он своровал деньги на ее оборудование и зарплату врачам.