zhamit Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек... #26





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Регистрация: 06.12.12 (Пользователи) Отправлено: - 09:20 я на своего хаски цепляю ошейник с табличкой со своими контактными данными на случай если потеряется. Конечно это не гарантия того что попадется честный человек и позвонит хозяину а не перепродаст. Но тем не менее по ней видно что не бродячая