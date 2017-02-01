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≡ Костанайцам показали эскиз конструкции надземных переходов, которые будут установлены на четырех улицах города		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайцам показали эскиз конструкции надземных переходов, которые будут установлены на четырех улицах города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27063
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по картинке, надземный переход будет представлять из себя металлическую конструкцию в виде мостика с арочным ограждением по краям. Пандусы для инвалидов не видны. Впрочем, в акимате Костаная уточнили, что "все детали еще прорабатываются".
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§ bgb
Re: Костанайцам показали эскиз конструкции надземных переходов,...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3291
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 02.02.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ооооо...эдуард, наконец, появился!
кстати, кольцо мауленова-уральская-карбышева для пешиков практически непроходимое! переходы далеко (по мауленова).
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ВЧК
Re: Костанайцам показали эскиз конструкции надземных переходов,...




Отправлено: 02.02.17 - 11:42
Комментарий удален модератором.

Житель
Re: Костанайцам показали эскиз конструкции надземных переходов,...




Отправлено: 02.02.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эскиз кошмарный,пусть дорабатывают,а как передвигаться маломобильным группам населения? Их уже в расчет не берут? Инвалиды, мамочки с колясками,в конце концов пенсионеры!!! Попробуй заберись на такую конструкцию,а наши погодные условия тоже не в счет? Ветра, метели,по ул.Гагарина где еще не застроен ЖК Юбилейный такие ветра,что с этой конструкции улетишь!!! Архитектурный облик домов тоже нужно учитывать, иначе будет-" Ни к селу ,ни к городу"!!! Проектировщика -на МЫЛО!

Строитель
Re: Костанайцам показали эскиз конструкции надземных переходов,...




Отправлено: 02.02.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 50 млн.тнг. я вам построю крытый поликарбонатом, оборудованный эскалатором, системой подогрева, вентиляцией и освещением

Область юг
Re: Костанайцам показали эскиз конструкции надземных переходов,...




Отправлено: 03.02.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генератор для ТЭЦа стоит 35 млн тенге, а здесь конструкция за 50 лямов получается железо дороже чем генератор.

555
Re: Костанайцам показали эскиз конструкции надземных переходов,...




Отправлено: 03.02.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Строитель:
За 50 млн.тнг. я вам построю крытый поликарбонатом, оборудованный эскалатором, системой подогрева, вентиляцией и освещением

Дерзайте! Скоро объявят тендер и все желающие могут участвовать!

§ 74
Re: Костанайцам показали эскиз конструкции надземных переходов,...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3709
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 03.02.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
делайте такой
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нурлыкунчик
Re: Костанайцам показали эскиз конструкции надземных переходов,...




Отправлено: 03.02.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:

Цитата:
bgb:
кстати, кольцо мауленова-уральская-карбышева для пешиков практически непроходимое

Индустриальная ты хотел написатьто.
PS
Трудовую не буду вспоминать. ибо Карбышев заслужил своим поступком ,чтоб его фамилией называли улицы.
PSS
А на Уральской появился пешеходный светофор ,только после того, как таксист сбил пацана Олега Артюшина, который прокатнулся на автобусе пятеркн покругу и и после вылез на противоположной стороне .перебегал дорогу

Посему вопрос к биям акимам
А не дешевле и удобнее поставить пешеходные светофоры по городу . чем лепить" мост хрустальнай ручной работы из Парижу"?

Ооо
Re: Костанайцам показали эскиз конструкции надземных переходов,...




Отправлено: 06.02.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достопремечательность для суицидников...

Кобра
Re: Костанайцам показали эскиз конструкции надземных переходов,...




Отправлено: 07.02.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ветра, метели,по ул.Гагарина где еще не застроен ЖК Юбилейный такие ветра,что с этой конструкции улетишь!!!

Вот-вот! Вчера в глазную больницу ездила, так пока Гашека перешли с 24 - чуть не унесло ветром. Еще дорога под снегом скользкая. Представила, как в такую погоду на эту конструкцию лезть. Точно ветром будет сдувать вниз, под машину не попадешь, так кости переломаешь.

§ Доктор СИЗО
Re: Костанайцам показали эскиз конструкции надземных переходов,...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2360
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 07.02.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра:
Гашека

-что за гашек....спусковой крючок пулемета?
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