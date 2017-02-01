Житель Re: Костанайцам показали эскиз конструкции надземных переходов,... #107







Отправлено: - 17:30 Эскиз кошмарный,пусть дорабатывают,а как передвигаться маломобильным группам населения? Их уже в расчет не берут? Инвалиды, мамочки с колясками,в конце концов пенсионеры!!! Попробуй заберись на такую конструкцию,а наши погодные условия тоже не в счет? Ветра, метели,по ул.Гагарина где еще не застроен ЖК Юбилейный такие ветра,что с этой конструкции улетишь!!! Архитектурный облик домов тоже нужно учитывать, иначе будет-" Ни к селу ,ни к городу"!!! Проектировщика -на МЫЛО!