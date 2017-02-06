alex60 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4613





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Регистрация: 08.11.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:54 Цитата: drakon:

господин Майер,в котором до сих пор

живут его потомки.



ты плешь людям то не проедай. был я в таких домах.

от потомков.

плесень внутри в каждом углу. все гниет. а ты все ох ты боже мой.

в твоем сарае тоже думаю тоже самое. климат делает свое дело.

у тебя то жизнь,постакана кефира и на боковую, а ты тут на нашего президента...