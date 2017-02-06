то ли еще будет Re: Гуманоид родился. #1







Отправлено: - 22:42 Цитата: сделанная ими работа должна облагаться налогом. Политики хотят рассматривать их наравне с людьми и «заставить их» платить взносы на медицинскую страховку и пенсию.

Здесь вопрос не столько в роботах, сколько в обеднении Запада: толпы бездомных и миллионы дотационного населения в США, обложена налогами и узаконена на Западе проституция, настойчиво продвигают марихуанатерапию (траваненаркотег), если раньше под капитализацией понималась стоимость производственных активов и у брендов лояльные бренду потребители, то теперь заводы и трудовые ресурсы для айфонов находятся в Азии, а "капитализация" (накачивание пузырей на бирже) - в США (выгода только финансистам, но не работникам-гражданам США и его бюджетам). Тот что зовется средним классом Запада беднеет, корпорации и фин. группы всегда в малине. Средний класс не на что полноценно кормить, обеспечивать (почти все товары из Азии - за них платится валютой, а валюта эта все меньше растет, то есть обеспечивается произведенным внутри ВНП, так как все меньше работы для европейцев, зато растет внешняя задолженность у Запада "друг перед другом" и перед азиатами), лечить, социально защищать (привет "беженцам"). Для заполнения худеющего бюджета разные запрещенные и опасные вещи популяризуют и легализуют.