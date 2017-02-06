





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3968

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 00:35 Жаль парня. Всего на год младше меня. Сидел бы дальше и побольше за работой в Челябинске, и горя бы не познал. Потянул же бес его в родном колхозе с каким-то мутным одноклассником выпить. Я не знаю, о чем с ними можно вообще говорить, больше чем ограничившись формальным "привет?". Многие из моих уже и не узнаЮт друг друга на улице.