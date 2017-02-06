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§ NG.kz
Гуманоид родился.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27061
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Робот впервые получил гражданство и свидетельство о рождении Гуманоид, разработанный компанией Aldebaran, получил гражданство, свидетельство о рождении, подписанное мэром города Хасселт, а также имя и фамилию - Фрэн Пеппер.
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то ли еще будет
Re: Гуманоид родился.




Отправлено: 06.02.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сделанная ими работа должна облагаться налогом. Политики хотят рассматривать их наравне с людьми и «заставить их» платить взносы на медицинскую страховку и пенсию.

Здесь вопрос не столько в роботах, сколько в обеднении Запада: толпы бездомных и миллионы дотационного населения в США, обложена налогами и узаконена на Западе проституция, настойчиво продвигают марихуанатерапию (траваненаркотег), если раньше под капитализацией понималась стоимость производственных активов и у брендов лояльные бренду потребители, то теперь заводы и трудовые ресурсы для айфонов находятся в Азии, а "капитализация" (накачивание пузырей на бирже) - в США (выгода только финансистам, но не работникам-гражданам США и его бюджетам). Тот что зовется средним классом Запада беднеет, корпорации и фин. группы всегда в малине. Средний класс не на что полноценно кормить, обеспечивать (почти все товары из Азии - за них платится валютой, а валюта эта все меньше растет, то есть обеспечивается произведенным внутри ВНП, так как все меньше работы для европейцев, зато растет внешняя задолженность у Запада "друг перед другом" и перед азиатами), лечить, социально защищать (привет "беженцам"). Для заполнения худеющего бюджета разные запрещенные и опасные вещи популяризуют и легализуют.

Кобра
Re: Гуманоид родился.




Отправлено: 06.02.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Напомним, что, по мнению ЕС, промышленных роботов следует рассматривать как «электронных людей», а сделанная ими работа должна облагаться налогом. Политики хотят рассматривать их наравне с людьми и «заставить их» платить взносы на медицинскую страховку и пенсию. Таким образом, компании, в которых работают роботы, должны платить налоги.

Восстание машин не за горами?
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