сайлау курманов Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1641

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:22 а чем вообще занимаются эти маленькие акимчики , кстати в кокшетау при святом ,когда он еще первый раз был там губернатором , в каждом микрорайоне были акимчики , как то прислал ко мне местный начальник толпу голодранцев в кафе которую я недавно арендовал с тем что бы я за счет заведения накормил и еще продуктов пакет положил , я прогнал их обратно тому кто их послал...