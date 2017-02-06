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§ NG.kz
Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины рекомендовал Совет по этике Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27061
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет по этике Агентства РК по вопросам государственной службы и противодействия коррупции по Костанайской области рассмотрел дисциплинарное дело акима Калининского сельского округа Тарановского района Марата ШОНГАЛОВА.
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ВЧК
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 06.02.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему уже началась охота за ведьмами.

Читатель 1
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 06.02.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пытался стырить 5371 тн и это - "охота за ведьмами"?

§ сайлау курманов
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1641
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.02.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а чем вообще занимаются эти маленькие акимчики , кстати в кокшетау при святом ,когда он еще первый раз был там губернатором , в каждом микрорайоне были акимчики , как то прислал ко мне местный начальник толпу голодранцев в кафе которую я недавно арендовал с тем что бы я за счет заведения накормил и еще продуктов пакет положил , я прогнал их обратно тому кто их послал...
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аргентинец
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 06.02.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тю-ю, товарищ на днях рассказывал, говорит не может никак застать акимчика в кабинете, тот там появлется утром и в пол десятого тупо сваливает домой и все, рабочий день на этом закончился, по фигу ему. Говорит принес специалистам акимата веник, сказал им, вы хоть этим веником паутину в кабинете смахивайте иногда.

Вайпер .
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 06.02.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие , такие " семейные обстоятельства" ? " А если б он вёз патроны ? " :lol:

Рихард
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 06.02.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уверен на все 100, что он в этим грешил неоднократно и в поездках использовал служебный транспорт. вот к бабке ходить не надо...
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