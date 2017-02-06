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≡ 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения электроэнергии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения электроэнергии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27061
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба акимата Костаная озвучила список домов,жильцы которых в понедельник и вторник вынуждены будут обходиться без электричества.
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Бывалый
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...




Отправлено: 06.02.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Не проще ли перенести обрезку деревьев хотя-бы на апрель когда нет морозов ,или специально для твердолобых электриков установить дома ещё один котёл на угле и дровах?

Радуешься прелестям индивидуального автономного отопления?

§ kbkz1980
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2090
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.02.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:

Муля ,когда тополя со всей дури будут в окна 5 этажа шмякать,тогда и откючение света (ради обрезки)не беда.
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§ лимон
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 181
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.02.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
воспоминание о ленинградской блокаде? или это из новейшей истории Независимого Нурлыкуна конца 90-х годов? или сегодняшние ,суровые реалии, прыгнувшего в 30-ку развитых стран,степного барса?

хорошо.
хорошо что некоторые с тонущего корабля убежали в цивилизацию, кушайте большой ложкой. вот сейчас еще серый подмосквич будет в нас пальцем показывать, слайды выкладывать из правильной и красивой жизни
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§ 07Litra
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8880
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.02.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Муля ,когда тополя со всей дури будут в окна 5 этажа шмякать,тогда и откючение света (ради обрезки)не беда.

дык такие вещи в октябре-ноябре можно делать... когда соки в древах останавливаюца... да и дилемма не стоит:толи пилой пилить,толи сопливые сосульки из-под ноздрей сбивать... да и вапще... не тополя нада пол эл.трассами сажать,а яблоню-дичку... ну или талу какую...
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§ 07Litra
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8880
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.02.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
хорошо что некоторые с тонущего корабля убежали в цивилизацию, кушайте большой ложкой.

ну потому и сбежали... попробывали-не пондравилось.... ну а вы черпайте,хоть поварёшкой,коль не можете отстаивать условия договоров "гражданских позиций"...
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Шалтай-Балтай
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...




Отправлено: 06.02.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну такой прямо скулёж по поводу планового отключения электроэнергии.Все так прямо озаботились этим.. Все стали собирать чемоданы в ближнее зарубежье.

§ drakon
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9710
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

112 дом,

Надо же и дом Марика - отключили... :lol:

[Исправлено: drakon, 06.02.2017 - 18:31]
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§ 07Litra
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8880
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.02.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шалтай-Балтай:
Ну такой прямо скулёж по поводу планового отключения электроэнергии.

местный хай-тек?.. мне всегда были интересны эти "плановые" отключения... а чё планировали та? проверяли скрутки проводов на столбах? блеск изоляторов? очищали от накипи? или голубинного дерьма?...
коленными суставами клянусь,ни разу в Уеропах с таким не сталкивался... блин,внатуре мы с НЕМЦЕМ тута преметивно жывём...
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112
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...




Отправлено: 06.02.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Надо же и дом Марика - отключили.

У меня не какой то там на отшибе.
У меня самый центровой, 45.

§ Добринцофф
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5016
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.02.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Радуешься прелестям индивидуального автономного отопления?

ну да меня всё устраивает,а что не так?
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глас народа
Re: 6-10 февраля в Костанае будут проводиться отключения...




Отправлено: 06.02.17 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
знаменитые шукеевкие потемки возвращаются???? :-P :-P :-P :-P
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