Цитата: 07Litra:

воспоминание о ленинградской блокаде? или это из новейшей истории Независимого Нурлыкуна конца 90-х годов? или сегодняшние ,суровые реалии, прыгнувшего в 30-ку развитых стран,степного барса?

хорошо.

хорошо что некоторые с тонущего корабля убежали в цивилизацию, кушайте большой ложкой. вот сейчас еще серый подмосквич будет в нас пальцем показывать, слайды выкладывать из правильной и красивой жизни