Цитата: осведомленный:

Когда полиция выяснила, что 23.09.2016 Саша пошел в гости к Сергею, вернее, к его деду Владимиру, в Красный Партизан, нет такого"красного" партизана есть амангельды!

Это со слов матери написано. У людей горе, парня не за что убили, а вы со своими ономастическими принципами лезете. Совесть имейте.