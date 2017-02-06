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§ NG.kz
В аэропорту Костаная 6 февраля отменены почти все рейсы
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в справочной Костанайского аэропорта, в связи с погодными условиями 6 февраля в Костанае отменены и задерживаются рейсы.
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Ж/д
Re: В аэропорту Костаная 6 февраля отменены почти все рейсы




Отправлено: 06.02.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В метели самолёты не летают, автотрассы заметены.
Уехать можно только по железной дороге!

Да здравствуют железные дороги Казахстана, самые железные в Мире!!! Ура!!!

поезд
Re: В аэропорту Костаная 6 февраля отменены почти все рейсы




Отправлено: 06.02.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ж/д:
Да здравствуют железные дороги Казахстана, самые железные в Мире!!!

и поезда, самые поездатые!!!

Гражданин Великой Независимой страны
Re: В аэропорту Костаная 6 февраля отменены почти все рейсы




Отправлено: 06.02.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отменены все рейсы :lol: Все 2 :lol:

§ drakon
Re: В аэропорту Костаная 6 февраля отменены почти все рейсы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9710
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гражданин Великой Независимой страны:
Отменены все рейсы :lol: Все 2 :lol:

Ну не может быть,что все.
Да ещё и все 2... :lol:
Профайл

Евгений Вольнов
Re: В аэропорту Костаная 6 февраля отменены почти все рейсы




Отправлено: 06.02.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все 2. Vot UGAR!!! :-P
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