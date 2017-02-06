drakon Re: В аэропорту Костаная 6 февраля отменены почти все рейсы #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9710

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:17 Цитата: Гражданин Великой Независимой страны:

Отменены все рейсы Все 2

Отменены все рейсыВсе 2

Ну не может быть,что все.

Да ещё и все 2...