Доцент Re: В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной... #8







Отправлено: - 20:03 У наши синоптики в юморе не намного отстали от мадам с Актобе перевозившая наркоту в.... так же как и циклон

с восточной Украины%%%%%



тов Сталин любил говорить, а тов Мао повторять :"Кадры решают всё!"

Так и в данном случае: каким образом моГЁт сформироваться циклон над Вост. Окраиной, если общеизвестно, что этот циклон сформировался над Атлантическим океаном в тропической области , прошел над Средиземным морем и через территорию Италии, Греции,западной Турции , повернул на южные районы Европейской части России, прошел через Черное море, Крым, Краснодарский край,Волгоградскую и Астраханскую области, повернув на северо- восток через Оренбуржье и вышел в район юга Западной Сибири(град Кустанай).