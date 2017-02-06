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§ NG.kz
В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной Украины
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночью 6 февраля в Костанайскую область пришел южный циклон, который сформировался на востоке Украины. Он продержится в нашем регионе до четверга, 9 февраля.
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Бала Бол
Re: В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной...




Отправлено: 06.02.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной Украины

От оно что, Михалыч...
Даже погода...

денис
Re: В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной...




Отправлено: 06.02.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прям уточнение о географическом происхождении так важно, прям какой-то политический прогноз погоды

§ 07Litra
Re: В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной...
07Litra


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Сообщений: 8880
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.02.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной Украины Ольга ЛИХОГРАЙ
ну хохлы они такие... они владеют тектоническим оружием.... они и москалям,и тем кто с москалями заодно,всем кирдык сделают.... а эт,как цыклон та в Казакшу,минуя Расей пролез... неужта контробандай?... :-o :-o
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§ 07Litra
Re: В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8880
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.02.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:
От оно что, Михалыч...
Даже погода...

а ты думал.... жить в ТээСе и не мучатца.... :-(
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Денис
Re: В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной...




Отправлено: 06.02.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а на скока дней он тут прилетел? надо зарегестрировать его в ЦОНе

§ Валентин
Re: В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5163
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.02.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо, что не "Ураган".
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ВЧК
Re: В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной...




Отправлено: 06.02.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У наши синоптики в юморе не намного отстали от мадам с Актобе перевозившая наркоту в причинном месте.. так же как и циклон с восточной Украины так и как наркотик попал в причинное место ... Юмористы... шифровки Юстас Алексу!

Доцент
Re: В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной...




Отправлено: 06.02.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У наши синоптики в юморе не намного отстали от мадам с Актобе перевозившая наркоту в.... так же как и циклон
с восточной Украины%%%%%

тов Сталин любил говорить, а тов Мао повторять :"Кадры решают всё!"
Так и в данном случае: каким образом моГЁт сформироваться циклон над Вост. Окраиной, если общеизвестно, что этот циклон сформировался над Атлантическим океаном в тропической области , прошел над Средиземным морем и через территорию Италии, Греции,западной Турции , повернул на южные районы Европейской части России, прошел через Черное море, Крым, Краснодарский край,Волгоградскую и Астраханскую области, повернув на северо- восток через Оренбуржье и вышел в район юга Западной Сибири(град Кустанай). :-P :-P :-P

§ 211
Re: В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной...
211


(Пользователи)
Сообщений: 1925
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.02.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доцент:
ае: каким образом моГЁт сформироваться циклон над Вост. Окраиной,

А восточная Украина вообще чья?
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Ося
Re: В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной...




Отправлено: 06.02.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо за заметку и комментарии, смех от души, это для здоровья.

Бала Бол
Re: В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной...




Отправлено: 06.02.17 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А восточная Украина вообще чья?

Ну е моё, ну как не в савецкой школе учился.
Это ж родовые земли кыпчаков, неуч...

112
Re: В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной...




Отправлено: 06.02.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бала Бол:
е моё, ну как не в савецкой школе учился.
Это ж родовые земли кыпчаков, неу

Не, ну раньше то и сомнению не подлежит, пол мира все таки.
А сейчас там кто контролирует, тот и бурю нагоняет..
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