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§ NG.kz
Тело пропавшего в сентябре прошлого года костанайца нашли в п. Амангельды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительница Костаная Ольга УСПЕНСКАЯ рассказала о смерти своего сына, 27-летнего Александра Самсонова, в социальной сети ВКонтакте. Она сообщила, что пропавший 23 сентября прошлого года парень был убит его школьным товарищем.
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123
Re: Тело пропавшего в сентябре прошлого года костанайца нашли в...




Отправлено: 06.02.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая жуть, какая жестокость, люди поражают своими не адекватными поступками.

§ лимон
Re: Тело пропавшего в сентябре прошлого года костанайца нашли в...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 181
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.02.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у дедули с внучком явно непорядок с головой, или пропитые насквозь
Профайл

Татьяна
Re: Тело пропавшего в сентябре прошлого года костанайца нашли в...




Отправлено: 06.02.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не зря с этим утырком никто не общался

ВЧК
Re: Тело пропавшего в сентябре прошлого года костанайца нашли в...




Отправлено: 06.02.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой симпатичный и перспективный парень погиб из за упыря, любителя спиртасодержащих напитков...

[Исправлено: Vasiliy, 06.02.2017 - 18:08]

осведомленный
Re: Тело пропавшего в сентябре прошлого года костанайца нашли в...




Отправлено: 06.02.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда полиция выяснила, что 23.09.2016 Саша пошел в гости к Сергею, вернее, к его деду Владимиру, в Красный Партизан, нет такого"красного" партизана есть амангельды!

§ nero136
Re: Тело пропавшего в сентябре прошлого года костанайца нашли в...
nero136


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Сообщений: 150
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 06.02.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
Когда полиция выяснила, что 23.09.2016 Саша пошел в гости к Сергею, вернее, к его деду Владимиру, в Красный Партизан, нет такого"красного" партизана есть амангельды!

Это со слов матери написано. У людей горе, парня не за что убили, а вы со своими ономастическими принципами лезете. Совесть имейте.
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Prosto
Re: Тело пропавшего в сентябре прошлого года костанайца нашли в...




Отправлено: 06.02.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде это его фото были расклеены на остановках (вложенные в файлы). А потом их сняли, видимо, когда все раскрылось... Такой парень симпатичный, соболезнования родным... Я всегда настороженно отношусь к бывшим одноклассникам, однокурсникам - мало ли, как их жизнь сложилась

§ сайлау курманов
Re: Тело пропавшего в сентябре прошлого года костанайца нашли в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1641
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.02.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я много раз видел людей у которых чувство зависти сносит башку и те теряют разум....
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112
Re: Тело пропавшего в сентябре прошлого года костанайца нашли в...




Отправлено: 06.02.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
которых чувство зависти с

Из за зависти не убивают, тем более если он в Партизане живет и имеет свой особняк.
Там то они дорогие.
Тут что то другое..
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