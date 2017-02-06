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≡ В Костанайской области в связи с метелью закрыли все трассы, кроме одной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области в связи с метелью закрыли все трассы, кроме одной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27060
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такую информацию "НГ" предоставили в диспетчерской службе костанайского филиала РГП «Казахавтодор». Сегодня, с 13:30, закрыли для всех видов транспорта все трассы, кроме одной - Костанай-Рудный.
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elli
Re: В Костанайской области в связи с метелью закрыли все трассы,...




Отправлено: 06.02.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
32:
Лучше перед акиматом брущатку чистить!

и горелками греть ее)))

§ 211
Re: В Костанайской области в связи с метелью закрыли все трассы,...
211


(Пользователи)
Сообщений: 1925
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.02.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жостко..
Я в одном месте только растерялся, когда с прицепом камаза не было видно и не совсем понимал где он.
А так за огоньками гнал 120, кто то за мной так же гнал..
Кроме огоньков ни крена не видно ведь и то, если встречка пролетит и огоньков не видно становится и кажется в зад ему дашь или тот что за тобой тебе..
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