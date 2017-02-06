211 Re: В Костанайской области в связи с метелью закрыли все трассы,... #16





(Пользователи) Сообщений: 1925

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 20:23 Жостко..

Я в одном месте только растерялся, когда с прицепом камаза не было видно и не совсем понимал где он.

А так за огоньками гнал 120, кто то за мной так же гнал..

Кроме огоньков ни крена не видно ведь и то, если встречка пролетит и огоньков не видно становится и кажется в зад ему дашь или тот что за тобой тебе..