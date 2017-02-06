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§ NG.kz
Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины рекомендовал Совет по этике Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет по этике Агентства РК по вопросам государственной службы и противодействия коррупции по Костанайской области рассмотрел дисциплинарное дело акима Калининского сельского округа Тарановского района Марата ШОНГАЛОВА.
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ВЧК
Re: Объявить выговор акиму села за нарушение трудовой дисциплины...




Отправлено: 06.02.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему уже началась охота за ведьмами.
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