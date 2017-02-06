NG.kz В Костанайской области еще один автомобиль «Казпочты» попал в аварию



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:32 Как подтвердила пресс-служба ДВД, авария произошла 6 февраля около 8:00 на въезде в Костанай.

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