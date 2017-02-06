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§ NG.kz
В Костанайской области еще один автомобиль «Казпочты» попал в аварию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27059
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как подтвердила пресс-служба ДВД, авария произошла 6 февраля около 8:00 на въезде в Костанай.
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Денис
Re: В Костанайской области еще один автомобиль «Казпочты» попал...




Отправлено: 06.02.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а если бы держали дистанцию и скорость,то 3-тий бы не встретился

§ drakon
Re: В Костанайской области еще один автомобиль «Казпочты» попал...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9706
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо,что моя посылка - ещё на
Таможне,в Алма-Ате. А то украли
бы,думаю... :lol:
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