NG.kz Тело пропавшего в сентябре прошлого года костанайца нашли в п. Амангельды



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:59 Жительница Костаная Ольга УСПЕНСКАЯ рассказала о смерти своего сына, 27-летнего Александра Самсонова, в социальной сети ВКонтакте. Она сообщила, что пропавший 23 сентября прошлого года парень был убит его школьным товарищем.

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