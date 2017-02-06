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≡ Женщина, перевозившая из Костаная в Актобе героин, получила 5 лет тюрьмы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Женщина, перевозившая из Костаная в Актобе героин, получила 5 лет тюрьмы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27059
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наркотик Руденко спрятала в презерватив и, засунув себе в причинное место, повезла его в Актобе. Там её и задержали полицейские. Версия самой Елены Руденко, которой она придерживалась в суде, была совсем иной. Женщина до последнего утверждала, что она жертва: мол, наркотик ей подбросили оперативники.
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димон
Re: Женщина, перевозившая из Костаная в Актобе героин, получила...




Отправлено: 06.02.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да всё проще. Они спросили : герыч где?? А она им : в п..... :lol:

Шалтай-Балтай
Re: Женщина, перевозившая из Костаная в Актобе героин, получила...




Отправлено: 06.02.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну умора... Наверное было бы веселее.. если бы она рассказала что встречалась с милым Костанайцем.. провела ночь с ним... но после этого что то осталось внутри...думала что забеременела... Либо знакомые порекомендовали такое лечение от кандидоза..., приехала купила лекарство.. не отходя от кассы принялась за лечение, а тут менты.. прервали процедуру геротерапии

Шалтай-Балтай
Re: Женщина, перевозившая из Костаная в Актобе героин, получила...




Отправлено: 06.02.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наркотик Руденко спрятала в презерватив и, засунув себе в причинное место, повезла его в Актобе.
Уморительная история! И кайф от ходьбы до Актобе и финансовая польза ...

ВЧК
Re: Женщина, перевозившая из Костаная в Актобе героин, получила...




Отправлено: 06.02.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь по серьёзному... оптовик и стуканул куда надо.. значить коррупция в рядах полиции неискоренима. А затем менты сопроводили и для отчётности хлопнули весёлую дамочку! Так просто в причинном месте полиция искать у каждой женщины на поезде Костанай- Актобе не будет и никто не позволит.

Гриша
Re: Женщина, перевозившая из Костаная в Актобе героин, получила...




Отправлено: 06.02.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повезло, что судили в Актобе.
У нас бы она меньше 10 не получила бы.

Шалтай-Балтай
Re: Женщина, перевозившая из Костаная в Актобе героин, получила...




Отправлено: 06.02.17 - 18:32
Комментарий удален модератором.

Гость
Женщина, перевозившая из Костаная в Актобе героин, получила 5 лет тюрьмы




Отправлено: 06.02.17 - 19:03
Комментарий проходит проверку.
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