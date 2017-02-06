NG.kz Женщина, перевозившая из Костаная в Актобе героин, получила 5 лет тюрьмы



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 27059

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:24 Наркотик Руденко спрятала в презерватив и, засунув себе в причинное место, повезла его в Актобе. Там её и задержали полицейские. Версия самой Елены Руденко, которой она придерживалась в суде, была совсем иной. Женщина до последнего утверждала, что она жертва: мол, наркотик ей подбросили оперативники.

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