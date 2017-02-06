drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4608





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9699

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:03 А этот дом построил хозяин мельницы -

господин Майер,в котором до сих пор



живут его потомки.Они и являются

владельцами всего этого.

Надеюсь,что и в квартирах Марика,

через 200 лет будут жить его потомки.

И на форуме НГ,которая тоже будет ещё

Жить,будут выставляться фото...