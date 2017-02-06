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Куратор темы: drakon
* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 06.02.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Слева,на крыше - сирена,а справа
к эданию наверное пристроен Крематорий.
Сирена - загудит и в Крематории
начинается - работа... 8-)

-значит, могилки у тебя не будет.... превратишься в пепелочек.... но ты не торопись....огорчишь Барбару и внучку.... 8-) 8-) :-o :-o :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9699
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот ветряная Мельница в том же городке

В настоящее время в ней располагаются,
магазин,кафе.
Построена эта ветряная мельница была в 1813 году

К 200 летию - её реставрировали и теперь-
есть то,что есть...



:lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 06.02.2017 - 14:37]
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9699
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А этот дом построил хозяин мельницы -
господин Майер,в котором до сих пор

живут его потомки.Они и являются
владельцами всего этого.
Надеюсь,что и в квартирах Марика,
через 200 лет будут жить его потомки.
И на форуме НГ,которая тоже будет ещё
Жить,будут выставляться фото... :lol:
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* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 06.02.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А этот дом построил хозяин мельницы -
господин Майер,в котором до сих пор

-слабоваты будут эти домики против Жастаровских новостроек...)))))))
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9699
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
слабоваты будут эти домики против Жастаровских новостроек.

Да и я так думаю,Доктор СИЗО.

Вот соседский,строящийся домик,вряд
ли достоит до Первого Косметического
ремонта - Жастаровских. Развалится... :lol:
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§ alex60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1418
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 06.02.17 - 16:23
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Страница 308 из 308«1...306307308
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