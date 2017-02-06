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§ NG.kz
В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной Украины
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27056
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночью 6 февраля в Костанайскую область пришел южный циклон, который сформировался на востоке Украины. Он продержится в нашем регионе до четверга, 9 февраля.
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Бала Бол
Re: В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной...




Отправлено: 06.02.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной Украины

От оно что, Михалыч...
Даже погода...

денис
Re: В Костанайской области бушует циклон, пришедший из восточной...




Отправлено: 06.02.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прям уточнение о географическом происхождении так важно, прям какой-то политический прогноз погоды
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