Цитата: Потомок Алдара-Косе:

Когда Россиянам говорю что у нас закрыта трасса,они ржут. Как такое вообще может быть? Ну чистите и будет вам счастье!!

Если в степи дунет, мало не покажется, и в РФ трассы закрывают,в данное время закрыта трасса Оренбург-Орск, год назад на этой трассе погибли люди, застряли в буран, техника МЧС РФ кое как добралась к ним, там такая же степь как и у нас. Так что не знаю какие у вас там россияне ржут, в сильный буран не то что чистить, пробиться к застрявшим на трассе проблема.