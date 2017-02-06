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§ NG.kz
Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек предлагает разработать природоохранная прокуратура в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27056
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правила содержания и выгула собак и кошек, отлова и уничтожения бродячих животных были разработаны управлением ветеринарии 20 мая 2015 года. Как считают в прокуратуре, статистика укусов животными людей говорит об их неэффективности.
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Читатель 1
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...




Отправлено: 06.02.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для всего нужны деньги. ( и не в песок, а в дело)

§ лимон
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.02.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Для всего нужны деньги

не всегда, в Китае кушают любую живность и бродячих животных там попросту нету
Профайл

Кобра
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...




Отправлено: 06.02.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правила содержания и уничтожения, сколько не принимают, не работают. А когда уже будут правила утилизации трупов собак и кошек, да и других домашних питомцев? Когда в Костанае появится хотя бы крематорий для животных? Да и кладбище бы не помешало. Природоохранники задумываются куда деваются тысячи трупов, бывших когда-то домашних любимцев?

Кобра
Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек...




Отправлено: 06.02.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лимон, предлагаете завезти побольше китайцев в Казахстан, чтобы решить проблему? :-)
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