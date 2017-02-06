Кобра Re: Новые правила содержания и уничтожения собак и кошек... #3







Отправлено: - 16:15 Правила содержания и уничтожения, сколько не принимают, не работают. А когда уже будут правила утилизации трупов собак и кошек, да и других домашних питомцев? Когда в Костанае появится хотя бы крематорий для животных? Да и кладбище бы не помешало. Природоохранники задумываются куда деваются тысячи трупов, бывших когда-то домашних любимцев?